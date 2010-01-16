Kodak и Samsung помирились

Американский производитель фототехники Kodak и южнокорейский производитель электроники Samsung договорились о совместном использовании своих патентов. Компании подписали соглашение о взаимном лицензировании запатентованных технологий, использующихся в цифровых камерах, сообщает РБК.

В рамках соглашения Samsung выплатит Kodak определенную сумму, которая пойдет в счет будущих отчислений по патенту, передает Assocciated Press. Размер этой суммы не разглашается.

Соглашение положит конец патентному спору между компаниями, продолжавшемуся более 1,5 лет. Kodak отзовет свою жалобу, поданную ей на Samsung в Торговую комиссию США. Стороны также отзовут иски друг против друга из Рочестерского федерального суда.

Напомним, противостояние между компаниями началось в 2008 г., когда Kodak подала на Samsung в суд, обвинив ее в незаконном использовании запатентованных технологий в оснащенных камерами мобильных устройствах.

Eastman Kodak Company (Kodak) специализируется на производстве фотоаппаратуры и сопутствующей продукции. В настоящее время компания имеет свои производства в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. Чистые убытки американского производителя фотоаппаратуры Kodak в I квартале 2009 г. увеличились более, чем втрое и составили 353 млн долл. против 115 млн долл., полученных за аналогичный период прошлого года.

Samsung Electronics - флагман промышленности Южной Кореи. Компания занимает первое место на мировом рынке ЖК-дисплеев и микрочипов Dram и Nand. Корпорация также производит мобильные телефоны, ноутбуки, принтеры, оборудование для IP-телефонии, бытовую технику и еще целый ряд товаров. Чистая прибыль южнокорейской компании Samsung Electronics Co. - в III квартале 2009 г. выросла более чем в два раза и составила 3,72 трлн вон (3,14 млрд долл.). За аналогичный период прошлого года чистая прибыль компании составила 1,22 трлн вон (1,02 млрд долл.).