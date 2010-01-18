Кабмин отменил газовый сбор для предприятий ГМК и химпрома

Предприятия горно-металлургического и химического комплекса в январе-марте 2010 года не будут платить сбор в виде целевой надбавки к тарифу на природный газ.

Соответствующее Постановление Кабинета министров Украины №1425 от 23 декабря 2009 года о продлении льгот для металлургов и химиков на первый квартал 2010 года обнародовано на сайте Верховной Рады.

В то же время, согласно Постановлению, условием нулевого газового сбора и получения предприятиями ГМК и химпрома электроэнергии по льготным тарифам является 100%-ная оплата за природный газ и электроэнергию.

Напомним, последний раз нулевой газовый сбор для более чем 80 предприятий этих отраслей устанавливался на период с октября 2008 года по март 2009 года. Затем Кабмин в апреле 2009 года принял постановление о 2%-ном газовом сборе для промпредприятий, сделав исключение лишь для нескольких химических предприятий, использующих природный газ в качестве сырья.

Осенью 2008 года Кабмин и представители предприятий ГМК и химпрома подписали меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин постановлением №925 от 14 октября 2008 года ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем еще четырежды продлевалось.