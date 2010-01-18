В Украине рост промпроизводства в декабре составил 7,4%
18:02, 18 января 2010Промышленность
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В январе-декабре – спад 21,9%...
В Украине рост промышленного производства в декабре 2009 года, по сравнению с декабрем 2008 года, составил 7,4%.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
По данным Госкомстата, в январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 21,9%.
В декабре против ноября 2009 г. зафиксирован рост на уровне 2,6%.
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