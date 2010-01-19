ArcelorMittal и BHP Billiton создадут СП

Крупнейший в мире сталелитейщик ArcelorMittal ведет переговоры с горнодобывающей компанией BHP Billiton об объединении железорудных активов в Гвинее и Либерии в совместное предприятие, сообщила ArcelorMittal во вторник.

Интересы компаний в сфере железной руды совпадают, и объединение активов сможет значительно повысить их конкурентоспособность, говорится в сообщении.

Железорудные рудники ArcelorMittal находятся вдоль границы Гвинеи и Либерии. Добыча там не ведется со времен гражданской войны в Либерии, и компания планирует начать поставки оттуда в 2011 году, передает Reuters.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.