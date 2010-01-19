В этом году ожидается рост промпроизводства

В последние месяцы прошлого года промышленное производство показывало позитивную динамику, что позволяет ожидать дальнейшего роста в текущем году.

Об этом УНИАН в комментарии сообщили аналитики инвестиционной группы «Сократ».

По оценке директора аналитического департамента Foyil Securities Агшина МИРЗАЗАДЕ, можно ожидать, что в 2010 году промпроизводство в Украине вырастет на 6,7% благодаря восстановлению спроса на украинскую продукцию на мировых рынках. Комментируя снижение промпроизводства в Украине в этом году, аналитик отметил, что среди главных причин такого падения – снижение спроса на украинский экспорт в мире и сокращение объемов потребления на отечественных рынках. «Основные потери понесли машиностроительная, металлургическая и химическая отрасли, производство в которых в январе-ноябре 2009 года снизилось на 48%, 30% и 26%, соответственно», - отметил он.

По оценке аналитиков «Тройка Диалог Украина», если нынешние тенденции в украинской экономики сохранятся, по итогам 2010 г. можно ожидать роста промышленного производства на 5%.