Экономист: промпроизводство в Украине в 2010 г. вырастет на 9,5%

Промышленное производство в Украине в 2010 году вырастет на 9,5%.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, рост будет поддержан внешним спросом. В частности, производство в металлургии должно вырасти на 11%, в машиностроении - на 18%, считает экономист.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, «украинская металлургия в декабре 2009 года продолжила следовать по восходящей». Он отметил, что производство как стали, так и проката увеличилось на 3,6% (в месячном исчислении). Вместе с эффектом низкой базы это обеспечило солидный рост производства в металлургии в декабре 2009 года - на 27,3% (в годовом исчислении), обратил внимание экономист.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, в Украине в январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 21,9%.

В декабре против ноября 2009 года зафиксирован рост на уровне 2,6%.

Рост промышленного производства в декабре 2009 года, по сравнению с декабрем 2008 года, составил 7,4%.