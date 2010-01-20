Прибыль IBM в 2009 году увеличилась на 9%

Чистая прибыль крупнейшей на мировом рынке информационных технологий американской корпорации IBM по итогам 2009 года увеличилась на 9% и составила 13,4 миллиарда долларов, сообщается в среду в пресс-релизе на сайте компании, сообщает РИА Новости.

Чистая прибыль на одну обыкновенную акцию в прошлом году составила 10,01 доллара, что на 13% больше показателя за 2008 год, когда прибыль на одну акцию равнялась 8,89 доллара.

Выручка компании за 2009 год составила 95,8 миллиарда долларов, что меньше на 8% результатов за 2008 год, выручка в котором составила 103,6 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала, завершившегося 31 декабря 2009 года, чистая прибыль увеличилась также на 9%, составив 4,8 миллиарда долларов против 4,4 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее. Прибыль на одну обыкновенную акцию по сравнению с заключительным кварталом 2008 года выросла с 3,27 доллара до 3,59 доллара, отмечается в пресс-релизе.

Выручка компании за IV квартал прошлого года выросла на 1% - до 27,2 миллиарда долларов с 27 миллиардов долларов в третьем квартале 2008 года.

Согласно прогнозам, в 2010 году IBM планирует получить прибыль в размере по меньшей мере 11 долларов на одну акцию.

IBM - один из крупнейших в мире производителей компьютеров, периферийного оборудования и программного обеспечения.