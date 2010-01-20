Кабмин поддержал реструктуризацию долгов «Сумыхимпрома»

Кабинет министров Украины поддержал предложение Министерства промышленной политики по реструктуризации долгов ОАО «Сумыхимпром», в частности, перед НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

«Кабинет министров поддержал те меры, которые нами были предложены по реструктуризации задолженности по газу и в Пенсионный фонд», - сказал министр, не уточнив детали.

Также он сообщил, что Минпромполитики разрабатывает документы по привлечению банковских кредитов для пополнения оборотных средств "Сумыхимпром" с целью погашения прошлых долгов предприятия.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2009 г. НАК «Нафтогаз Украины» прекратила газоснабжение ОАО «Сумыхимпром» из-за долгов предприятия. Вечером 2 декабря поставки газа были возобновлены.

7 декабря 2009 г. исполнительный директор предприятия Вера ЛАВРИК в письме-обращении к политическим силам Украины сообщила, что руководство ОАО «Сумыхимпром» договорилось с правительством Украины о поставках газа в зимний период и реструктуризации задолженности за потребленный газ.

В частности, по словам В.ЛАВРИК, только после личного вмешательства премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО было возобновлено газоснабжение предприятия и сохранен технологический цикл производства на «Сумыхимпроме». Также В.ЛАВРИК опровергла информацию о возможном банкротстве предприятия.

Она сообщила, что «Сумыхимпром» совместно с Министерством промышленной политики Украины провели переговоры с рядом банковских учреждений, в ходе которых созданы предпосылки для получения средств на закупку сырья и оплату энергоресурсов. Кроме того, в Государственной налоговой администрации Украины принимаются меры для первоочередного возмещения заводу налога на добавленную стоимость, сумма которого составляет более 30 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ОАО «Сумыхимпром» находятся в управлении Министерства промышленной политики Украины.

2008 год «Сумыхимпром» закончил с убытком 230,602 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль предприятия составила 1,417 млн. грн.