Восстановление промпроизводства начнется во втором полугодии

Восстановление промышленного производства начнется во втором полугодии 2010 года, считают эксперты ING Bank Ukraine.

Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков ING Bank Ukraine, переданном агентству УНИАН.

Эксперты напомнили, что промышленное производство в 2009 г. сократилось на 21,9% на фоне снижения спроса. Динамика промышленного производства в декабре была положительной в годовом исчислении (7,4%) второй месяц подряд на фоне низкой базы сравнения. В декабре был зафиксирован прирост объема промышленного производства (2,6% за месяц), после спада на 1,9% в ноябре.

В обзоре отмечается, что динамика промышленного производства в декабре была значительно лучше как ожиданий экспертов ING Bank Ukraine, так и консенсус-прогноза (0,9% за месяц). Росту объемов промышленного производства по итогам декабря, по мнению экспертов банка, способствовало увеличение производства в машиностроении на 7,9% по сравнению с ноябрем, преимущественно производства транспортных средств (17% за месяц).

Более детальные данные свидетельствуют о росте производства автобусов на 96,4% по сравнению с ноябрем, однако эксперты связывают данное увеличение скорее с выполнением разовых заказов, чем со стабильным восстановлением спроса.

Производство автомобилей в декабре сократилось на 36,3% за месяц, что свидетельствует о том, что внутренний спрос пока не восстановился. Позитивной динамике промышленного производства в декабре способствовал рост в основных секторах – металлургии (2,1% за месяц) и химической промышленности (0,7% за месяц) на фоне некоторого увеличения спроса на продукцию данных отраслей на внешнем рынке. Рост в секторе коммунальных услуг составил 14,7% за месяц, что, как считают эксперты банка, связано с влиянием сезонных факторов.

В годовом исчислении динамика промышленного производства в декабре была положительной (7,4% к декабрю 2008 г.) второй месяц подряд, что по мнению экспертов ING Bank Ukraine связано преимущественно с низкой базой сравнения в конце 2008 г. Наибольший рост в декабре 2009 г. по сравнению с декабрем 2008 г. был зафиксирован в добыче неэнергетических ресурсов (35,1%), металлургии (27,3%) и химической промышленности (17,4%).

«Динамика с начала года свидетельствует о сокращении объемов промышленного производства в 2009 г. на 21,9% в годовом исчислении, что превышает наш прогноз спада на уровне 19,2%. Мы полагаем, что данная динамика промышленного производства в 2009 г. связана как со снижением спроса на внешнем рынке, так и с сокращением внутреннего потребления», - говорится в обзоре ING Bank Ukraine.

В январе-декабре 2009 года спад производства в металлургической промышленности составил 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года вследствие падения спроса на сталь. В то же время смежные отрасли продемонстрировали лучшие показатели, чем металлургия. Так, производство кокса в 2009 г. сократилось на 3,4% в годовом исчислении, тогда как объем добычи неэнергетических ресурсов уменьшился на 17,4%. «Мы полагаем, что данной динамике способствовало некоторое повышение спроса на внешнем рынке на сырье для производства стали – кокс и железную руду», - отмечают эксперты банка.

Между тем, объем производства в секторе машиностроения сократился на 45,1% в годовом исчислении на фоне сокращения спроса, в то время как отсутствие доступа к автокредитованию оказало негативное влияние на производство транспортных средств ("минус" 58% в годовом исчислении). Несмотря на то, что к концу года наблюдался некоторый рост спроса на химическую продукцию на внешнем рынке, спад в данной отрасли в 2009 г. составил 23,2% к 2008 г., при этом производство удобрений сократилось на 19,4% в годовом исчислении. «Мы полагаем, что наибольшее влияние на динамику данного сектора оказал рост цен на газ наряду со снижением спроса на внешнем рынке. В то же время, хороший урожай 2009 г. позволил сохранить внутренний спрос на удобрения. Благодаря неэластичному спросу на продовольственные товары пищевая промышленность по итогам 2009 г. продемонстрировала сравнительно хорошие результаты ("минус" 6,1% в годовом исчислении)», - говорится в обзоре ING Bank Ukraine.

При этом эксперты отмечают, что повышение акцизного сбора привело к сокращению производства некоторых видов алкогольных напитков и табачных изделий.

«Мы полагаем, что восстановление промышленного производства начнется во втором полугодии 2010 г. В то же время, позитивная динамика данного сектора в первом полугодии 2010 г. будет связана в основном с низкой базой сравнения. Мы считаем, что восстановление спроса на сталь на мировом рынке окажет наибольшее влияние на рост промышленности в текущем году, тогда как внутренний спрос останется достаточно низким. Таким образом, мы сохраняем наш прогноз относительно роста промышленного производства в 2010 г. на уровне 4,8% в годовом исчислении», - указывается в обзоре банка.