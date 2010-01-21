Эксперты ожидают роста ВВП Украины в 2010 году на 2,7%

В 2010 году можно ожидать увеличения ВВП Украины на 2,7%, промпроизводства – на 6,7%.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной компании Foyil Securities.

Аналитики компании ожидают, что в текущем году макроэкономические показатели должны быть исключительно положительными, учитывая чрезмерное падение экономики в прошлом году. По их оценке, в 2009 году ВВП Украины упал на 13,3%, в то время как промышленное производство снизилось на 22%.

«Мы ожидаем, что положительный эффект от увеличения спроса и цены на продукцию металлургического, химического, сельскохозяйственного секторов и тяжёлого машиностроения можно будет наблюдать уже в начале второго полугодия этого года», – отметил директор аналитического департамента Foyil Securities Агшин МИРЗАЗАДЕ.

По мнению аналитиков Foyil Securities, во втором полугодии 2010 года большинство банков смогут возобновить кредитные операции, стимулируя потребительский спрос, который составляет свыше 67% ВВП Украины. В соответствии с их прогнозами, мировая экономика продолжит восстановление и на протяжении 2011 года, что должно привести к росту мировых цен на метал до 7% в 2011 году и увеличению ликвидности на международных рынках капитала. По оценке аналитиков, такое развитие событий должно привести к росту украинской экономики на 3,6% в 2011 году.