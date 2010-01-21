«АрселорМиталл» должен освоить полный цикл производства

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что ООО «АрселорМиталл Кривой Рог» должно стать вертикально-интегрированной компанией для того, чтобы обеспечить полный цикл производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в ходе встречи с сотрудниками, руководством и профсоюзами предприятия “АрселорМиталл Кривой Рог”.

Премьер подчеркнула, что, к сожалению, на сегодняшний день «Криворожсталь» (ныне - «АрселорМиталл Кривой Рог»), в отличие от других предприятий отрасли, не имеет собственного железорудного сырья и коксующегося угля.

«Криворожсталь" - флагман металлургического производства, так сложилось вследствие теневой приватизации, которая прошла в 90-х годах, - не имеет ничего - ни железорудной базы, не может добывать коксующийся уголь и производить кокс в тех объемах, которые нужны. Я считаю, что ситуацию необходимо поправить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.