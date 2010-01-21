Суд признал незаконным отказ “Крымскому Титану”

Окружной Административный суд АРК признал незаконным отказ Фонда госимущества Украины (ФГИ) “Крымскому Титану” на продолжение аренды Иршанского горно-обогатительного комбината (ГОК) и Вольногорского горно-металлургического комбината (ГМК).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе завода.

Согласно сообщению, решение о признании незаконным отказа ФГИ о продолжении аренды суд принял 15 января т.г.

Сообщается, что “Крымский Титан” подал иск в связи с тем, что ФГИ нарушил законодательство в сфере арендных отношений.

“Согласно ст. 17 ЗУ “Об аренде государственного и коммунального имущества”, если заводовладелец хочет использовать имущество для собственных потребностей, то он должен предупредить об этом арендатора не позже, чем за три месяца до окончания срока договора. “Нас никто не предупреждал за три месяца, потому никаких правовых следствий сегодняшние разговоры о возвращении не имеют”, - отметили в пресс-службе.

В Фонде госимущества не комментируют соответствующее решение суда, ссылаясь на то, что пока никаких документов относительно этого постановления суда в Фонд не поступало.

Справка УНИАН. Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК были переданы в аренду сроком на пять лет крупнейшему производителю двуокиси титана в Украине ЗАО "Крымский титан" в сентябре 2004 года, срок их аренды закончился в сентябре текущего года. И хотя государство имеет 50%+1 акцию в "Крымском Титане" через ГАК "Титан", оперативное управление предприятием осуществляет владелец 50%-1 его акций – OstChem Holding AG, входящий в Group DF Д.ФИРТАША.