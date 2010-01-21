Промышленное производство в Польше выросло на 7,4%

Промышленное производство в Польше в декабре прошлого года увеличилось в годовом выражении на 7,4%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил государственный комитет статистики страны.

По данным госкомстата, промпроизводство в Польше, в сравнении с ноябрем, снизилось на 5,4%.

С учетом сезонных факторов, промпроизводство год к году выросло на 6,2%, месяц к месяцу - снизилось на 0,2%.

При этом, эксперты ожидали 11% роста промпроизводства в декабре в годовом выражении.

Госкомстат также сообщил, что цены на промпродукцию в декабре увеличились на 2,1%, в сравнении с декабрем 2008 года, а против ноября упали на 0,2%.

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в ноябре в Польше в годовом выражении увеличилось на 9,8% после спада на 1,2% в октябре.

Промышленное производство в Польше падает с сентября 2008 года, когда начался очередной виток мирового экономического кризиса. Сильнее всего промпроизводство снижалось в начале 2009 года: на 14-15% ежемесячно.