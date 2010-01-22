Чистая прибыль Google увеличились за 2009 г. вдвое

Чистая прибыль американской компании Google, владеющей самым популярным в мире интернет-поисковиком, по итогам 2009 года составила 6,5 миллиарда долларов, что на 54% больше показателя за предыдущий отчетный год, когда прибыль составила 4,2 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании, сообщает РИА Новости.

"У Google был сильный четвертый квартал, по итогам которого наша выручка увеличилась на 17%", - заявил исполнительный директор компании Эрик Шмидт.

"Учитывая, что мировая экономика переживает только первые дни своего восстановления, подобное завершение года является для нас выдающимся. Деятельность в 2009 году подчеркнула силу нашей управленческой команды, стойкость бизнес-модели компании, темпы обновления наших продуктов и уровень наших технических служб - все это продолжало расти, несмотря на экономический спад. Вступая в 2010 год, мы с огромным оптимизмом рассматриваем сферу Интернета и будем продолжать инвестировать в разработку технологических новшеств во благо не только наших клиентов и пользователей, но и всего веб-пространства", - добавил глава Google.

Общая выручка компании по итогам 2009 года также увеличилась, составив 23,7 миллиарда долларов против 21,8 миллиарда за 2008 год.

Чистая прибыль Google по итогам завершившегося 31 декабря четвертого квартала 2009 года составила 1,97 миллиарда долларов, что более чем в пять раз больше по сравнению с 382 миллионами долларов прибыли за аналогичный период 2008 года, отмечается в пресс-релизе.

Выручка за заключительный квартал прошлого года составила 6,7 миллиарда долларов, что на 17% больше показателя за аналогичный период 2008 года, в котором выручка равнялась 5,7 миллиарда долларов.