Индекс производства базовых отраслей Украины упал на 20%

Падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) экономики Украины по итогам 2009 года составило 20,2%, а в декабре прошлого года зафиксирован рост на 0,4%, по сравнению с декабрем 2008 года.

Такие расчеты Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины обнародованы на сайте ведомства.

«Падение ИПБО за год замедлилось до 20,2%, что является отображением определенного улучшения ситуации в промышленности, однако в большей мере обусловлено статистическим эффектом базы сравнения», – говорится в сообщении Нацбанка.

Отраслями, которые в прошлом году способствовали улучшению показателей развития реального сектора, стали машиностроение (7,9% роста в месяц), чему, в частности,

способствовало увеличение выпуска транспортных средств на 17% в месяц;

металлургия (2,1% роста в месяц) благодаря увеличению внутреннего

спроса на металлопродукцию; производство и распределение электроэнергии, газа

и воды (14,7% роста в месяц), что, по мнению Нацбанка, в большей степени связано с

неблагоприятными погодными условиями.

По данным Нацбанка, последствия финансово-экономического кризиса больше всего отразились на строительстве (48,2% падение за год), что обусловлено в первую очередь все еще довольно ограниченным доступом к кредитным ресурсам.

В сообщении отмечается, что также от кризиса пострадали предприятия розничной торговли, объемы которой постепенно снижались на протяжении года (в целом за год – на 16,6%). Основной причиной этого является охлаждение потребительского спроса в результате сокращения реальных доходов населения и высоких негативных ожиданий относительно будущего экономики страны, а также все еще отрицательная динамика в сфере услуг.

«Сельское хозяйство (увеличение объемов продукции за год составило 0,1%) в неблагоприятных условиях выступало единственным стойким источником, который

поддерживал экономическое развитие на протяжении года», – говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Справка УНИАН. Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I, II и III кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8% и 15,9%, соответственно.