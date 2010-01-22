НКРЭ сохранила тарифы для ГМК и химпрома

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила в январе текущего года тарифы на электроэнергию для предприятий химической промышленности и горно-металлургического комплекса на уровне октября 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Согласно решению, НКРЭ сохранила тариф для потребителей 1-го класса напряжения на уровне 42,21 коп. за кВт/ч и 2-го класса - 56,24 коп за кВт/ч.

Сохранение уровня цены на электроэнергию в условиях экономического кризиса для предприятий ГМК и химпрома зафиксировано двусторонними меморандумами Кабмнета министров с объединениями предприятий отрасли, действие которых продлено на 2010 год. Под действие указанного тарифа подпадают 111 предприятий ГМК и химпрома, перечень которых утвержден НКРЭ по предложению Минпромполитики.