ЕБРР ухудшил прогноз по падению ВВП Украины в 2009 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз, по сравнению с прошлогодним октябрьским прогнозом, по падению ВВП Украины в 2009 году на 0,5% - до 14,5%.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

На 2010 год ЕБРР оставил свой прогноз роста ВВП Украины без изменений, на уровне 3%.

Также уровень роста экономики Украины на 3% ЕБРР прогнозирует и в 2011 году.

Как сообщалось, в октябре 2009 г. ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины по итогам 2009 год с 10% (майский прогноз) до 14%. Тогда ЕБРР улучшил динамику роста ВВП Украины в 2010 году с 0% до 3%.

Справка УНИАН. Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I, II и III кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8% и 15,9% соответственно.

Бюджет на 2009 год был рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

В проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год », который подавался Кабинетом министров Украины в парламент, были заложены следующие прогнозные макропоказатели: номинальный ВВП – 1 трлн. 178,6 млрд. грн., темпы роста ВВП – 3,76%, инфляция – 9,7%, фонд оплаты труда – 331 млрд. грн.