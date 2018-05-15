"АрселорМиттал" - жертва избирательного популизма?

"АрселорМиттал Кривой Рог" в нынешней избирательной кампании не остался без внимания. Юлия Тимошенко 21 января посетила крупнейший украинский меткомбинат и пообещала металлургам, что правительство добьется для них повышения зарплат на 25%. При этом премьер сообщила, что уже поставила в отношении этого жесткое требование перед руководством и собственниками АМКР. В принципе, все абсолютно понятно, перед вторым туром выборов премьер пытается задействовать админресурс на “вражеской” территории и привлечь на свою сторону криворожцев, традиционно в большинстве своем голосующих за Партию регионов. Вот только очень обидно за остальных украинских металлургов, которым не повезло работать на бывшей Криворожстали. Почему бы премьер-министру не приехать на ММК им. Ильича, “Азовсталь” или Алчевский меткомбинат и там не поставить вопрос ребром – даешь повышение зарплаты на 25%! Знаем, знаем. Да, только у собственника АМКР – единственного из всех владельцев отечественных метпредприятий сохранились инвестобязательства перед государством. Как бы мы не радовались за металлургов АМКР, но заявления премьера иначе как избирательным популизмом не назовешь. Но самое главное это то, что любой иностранный инвестор лишний раз может убедиться - в Украине ему придется иметь дело не столько с экономикой, сколько с политикой…

Повысить зарплату на АМКР должны с 1 января 2010 года. Процесс премьер взяла под личный контроль. Еще бы, новую повышенную зарплату металлурги должны успеть получить перед вторым туром выборов! И ультиматум присутствует - если требование выполнено не будет, то комбинат может лишиться льгот, которые Кабмин предоставил предприятиям горно-металлургического комплекса.

Немного о Меморандуме, ФГИ и обязательствах

Чтобы понять суть происходящего, нужно немного вспомнить подноготную вопроса. В ноябре 2008 года, на самом пике кризиса, Кабмин подписал с собственниками предприятий ГМК Меморандум о взаимопонимании, призванный смягчить последствия экономического спада для ведущей украинской отрасли. В частности, предусматривалось введение моратория на повышение тарифов на железнодорожные перевозки продукции ГМК. Правительство так же обязалось обеспечить поставку природного газа для металлургов по цене его импорта в Украину. Одним из подписантов документа выступил «АрселорМиттал». Но поскольку у компании были еще и инвестиционные обязательства, выполнение которых в условиях кризиса выглядело фактически невозможным, то для АМКР было необходимо придти к соглашению с Фондом государственного имущества Украины. Именно ФГИ от имени правительства контролирует этот вопрос. Обязательства «АрселорМиттал» (тогда еще «Миттал Стил») взял на себя в 2005 году, после победы в конкурсе на приватизацию «Криворожстали». Если кто забыл, тогда «Миттал Стил» заплатил за «Криворожсталь» 24,2 млрд. гривень. В 2004 году консорциум ИВС, который был создан Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым, купили 93% акций «Криворожстали» всего за 4,26 млрд. грн.

Продолжение следует... 14 мая 2009 года ФГИ и «Арселор Миттал Кривой Рог» подписали новую редакцию договора купли-продажи «Криворожстали», изменив срок выполнения некоторых инвестобязательств. Так, на период кризиса компании разрешили уменьшить объем инвестиций в программы увеличения производственных мощностей, технического переоснащения и модернизации. Вместе с тем, собственник предприятия согласился в полном объеме обеспечить выполнение всего блока социальных вопросов, включая сохранение штатной численности работников, своевременную выплату заработной платы. А согласно совместному решению трудового коллектива и собственника, срок действия соцобязательств продлен до 2011 года включительно (ранее предусматривалось, что он завершится в 2010 году.)

Стоит уточнить, что соглашение с ФГИ не предусматривает конкретных дат выполнения инвестиционных обязательств в их производственно-технической части. Фонд госимущества согласился с тем, что возобновление в полном объеме программ по модернизации предприятия возможно только после достижения АМКР производственных показателей 2005 года – года, когда «АрселорМиттал» пришел на «Криворожсталь». Только после этого ФГИ снова включит таймер отсчета времени, отведенного на выполнение всего перечисленного. Таким образом, АМКР может оставаться под «колпаком» ФГИ еще не один год. Сегодня никто не гарантирует, что относительный рост спроса и цен на металлопродукцию в мире, наметившийся во втором полугодии 2009 года, будет устойчивым и не сменится очередным провалом.

Не от всех можно потребовать…

Кроме ФГИ к контролю за действиями «АрселорМиттал» приложились и профсоюзные лидеры. Для них АМКР просто подарок судьбы, ведь бороться со своими собственными олигархами за благосостояние «пролетариата» - дело неблагодарное. В результате, профком АМКР стал безусловным лидером отрасли по количеству гневных заявлений. Фоном для них обычно служит гробовая тишина коллег в ответ на урезание зарплат, неоплачиваемые принудительные отпуска и сокращения. Перечисленные антикризисные меры широко были использованы в 2009 году всеми без исключения финансово-промышленными группами, владеющими активами в украинском ГМК. Но там об инвестобязательствах слыхом не слыхивали, наши випы приватизировали металлургические и горно-обогатительные комбинаты в конце 1990-х – начале 2000-х по-свойски, без обременительного «должен» перед государством и рабочими. Если бы не постреволюционные разборки 2005 года с оппонентами “помаранчевой” власти, то и “Криворожсталь” не выскользнула из под контроля доморощенных магнатов. Не ездить бы тогда Юлии Владимировне в Кривой Рог и не вносить сумятицу в умы металлургов. Как не поехала она в Алчевск или Макеевку с ультимативными требованиями повысить зарплату на местных меткомбинатах. Но даже если премьер и решила бы приехать на “Криворожсталь”, то вела бы себя точно так же, как на Мариупольском меткомбинате им. Ильича. Там Ю.Тимошенко накануне выборов ничего не требовала от руководства, а только обещала возместить НДС в полном объеме. Гендиректора ММК им. Ильича Владимира Бойко премьер даже похвалила за то, что “на предприятии ситуация немного лучше, чем у всех”. Чем лучше - непонятно, зато понятно другое. Бойко, находящийся в перманентном конфликте с регионалами, может «помочь» обеспечить премьеру несколько тысяч голосов избирателей…

Но наиболее вопиющая несправедливость заключается в том, что на АМКР и так самая высокая зарплата по ГМК в Украине. По данным объединения Металлургпром, на ноябрь 2009 года средняя зарплата на комбинате составляла 3,5 тыс. грн., тогда как по отрасли не превышала 3,2 тыс. грн. Ранее заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктор Сергеев заявлял, что по итогам 2009 года среднемесячная заработная плата работников метпредприятий этого региона находится на уровне 3 тыс. 330 тыс. грн. Лидерами по уровню зарплат являются:

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» - 3 тыс. 678 грн.,

ЗАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» - 3 тыс. 565 грн.,

ОАО «Северный ГОК» — 2 тыс. 931 грн,

ОАО «Ингулецкий ГОК» — 2 тыс. 868 грн.,

ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» - 2 тыс. 618 грн.

Если "АрселорМиттал" выполнит условия Ю.Тимошенко, то средняя зарплата на предприятии вырастет до 4,4 тыс. грн. Интересно, как на это отреагируют рабочие, например, меткомбината им. Дзержинского с их 2,6 тыс. гривень и других метпредприятий Украины. Скорее всего, обидятся и пойдут голосовать за Януковича. Более того, очень сомнительно, что свой выбор в пользу Тимошенко сделают и облагодетельствованные криворожане. Местные активисты ПР быстро и доходчиво разъяснят металлургам, что их банально подкупают, используя пресловутый административный ресурс. Не исключено, что тут же будет обещано выжать из «иностранных капиталистов» еще больше, но уже после прихода к власти Виктора Януковича. Это предположение подтверждают и выводы человека, присутствовавшего на встрече Юлии Тимошенко с коллективом АМКР. У очевидца сложилось стойкое впечатление, что металлурги восприняли заявления премьера о 25-процентном повышении зарплат с откровенным недоверием. «Собравшиеся, среди которых было достаточное количество рядовых металлургов, встретили это заявление с иронией и смешками», - добавил собеседник агентства.К слову, Кривой Рог в первом туре проголосовал таки за В. Януковича, второй результат в городе получил С.Тигипко.

А в ответ «тишина»

Руководство меткомбината ответило на ультиматум премьера достаточно сдержанно, видимо, свыкнувшись с ролью «мальчика для битья». «Предприятие недавно начало переговоры с профсоюзами относительно изменения Коллективного трудового договора в плане повышения заработной платы. Переговоры продолжаются, об изменениях будет объявлено позднее. «АрселорМиттал Кривой Рог» остается верным своим обязательствам согласно договору купли-продажи, в частности в социальной сфере. Предприятие будет продолжать в 2010 году последовательную политику улучшения стандартов охраны здоровья и безопасности труда, социальный диалог и стабильное развитие конкурентоспособности компании», - сказано в пресс-релизе АМКР.

В «АрселорМиттал» прекрасно понимают, что приход к власти Януковича может обернуться для них еще большим прессингом. Общеизвестно, что структуры Рината Ахметова, бывшего владельца «Криворожстали», постоянно выступают с критикой в сторону индийских собственников касательно выполнения инвестобязательств. Понятно, что после возвращения во власть регионалов она вполне может материализоваться во что-то более серьезное, вплоть до реприватизации. Вот и приходится “АрселорМиттал” маневрировать между двух огней, обеспечивая при этом наиболее высокую зарплату в отрасли и исправно уплачивая налоги. Надолго ли хватит терпения у компании, покажет время и политическая ситуация. Но Украине вряд ли стоит рассчитывать на приход серьезного инвестора, готового платить честную цену за наши предприятия. Уж очень тяжело угодить всем политикам сразу…

Антон Лосев (УНИАН)