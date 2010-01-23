Розничная торговля начнет укрепляться со второго полугодия

Розничная торговля начнет реальное укрепление лишь со второго полугодия 2010 года, хотя в течение первого полугодия показатели спада существенно сократятся благодаря эффекту снижения базы сравнения.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, рост на 15,4% в декабре прошлого года нужно рассматривать не как активное восстановление отрасли, а как сезонный скачок предпразничных продаж (ежегодно в декабре наблюдается рост торговли на 15%-20%). При этом динамика торговли в годовом выражении даже ухудшилась, со спада на 18,4% в ноябре 2009 года до спада на 20,6% в декабре, отметил экономист. Данное ухудшение произошло несмотря на существенное замедление инфляции, которое обеспечило дополнительную поддержку динамике розничной торговли в реальном выражении, подчеркнул А.БЛИНОВ. Это означает, считает он, что розничный рынок еще остается слабым.

Экономист также отметил, что широкий показатель розничной торговли, включающий оценку Госкомстата по деятельности рынков и частных предпринимателей, по итогам 2009 года сократился лишь на 16,6%. По мнению А.БЛИНОВА,несмотря на всю приблизительность данной оценки, она отражает тенденции в отрасли. Объекты организованной торговли пострадали больше всего, что в особенности касается магазинов, специализирующихся на торговле электроникой и бытовой техникой, отметил экономист. При этом уличные продовольственные рынки столкнулись с меньшим спадом покупательской активности, добавил он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем розничного товарооборота предприятий Украины в 2009 году уменьшился на 20,6%, по сравнению с 2008 годом, до 229 млрд. 855,1 млн. грн.

Падение объемов розничного товарооборота по итогам 12 месяцев 2009 года зафиксировано во всех областях Украины.

При этом наибольшее снижение отмечено в Донецкой области – на 26,6%, до 20 млрд. 039,9 млн. грн.; Днепропетровской – на 25,1%, до 19 млрд. 980,9 млн. грн.; а также в Полтавской, Хмельницкой и Луганской областях – на 24,2% – до 6 млрд. 063,4 млн. грн., 4 млрд. 317,4 млн. грн. и 7 млрд. 125,2 млн. грн. соответственно.