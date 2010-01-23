Производство стали в мире снизилось на 8%

Мировые объемы производства стали снизились на 8% до 1,220 миллиарда тонн в 2009 году на фоне экономического спада, достигшего этого сектора, однако, выпуск стали в Китае вырос более чем на 10% до рекордных высот. Объемы выплавки стали в стране-рекордсмене в прошлом году достигли отметки в 567,8 миллиона тонн, что является практически половиной общемирового производства, согласно данным всемирной ассоциации стали.

Общие объемы производства по миру упали до минимального уровня с 2005 года, сообщает Reuters.