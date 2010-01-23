Предложение алюминия в КНР превысит спрос

Производство алюминия в КНР может вырасти до более 17 млн. т в этом году, что превысит рост спроса на металл, считает Ван Линг (Wan Ling), аналитик CRU International, сообщает k2kapital.

Потребление может вырасти на 15%, до 16 млн. т, сказал Ван на конференции в Шанхае в субботу. Несмотря на это, даже при профиците предложения цены на алюминий будут расти благодаря стабильному спросу и росту стоимости электроэнергии, сказал Ван, добавив, что производство алюминия в КНР в 2009 г. с6оставило 13,4 млн. т. Китай является крупнейшим в мире потребителем металлов.

Стоимость алюминия выросла на 45% на London Metal Exchange в 2009 г., что является наибольшим годовым приростом с 1994 г., несмотря на практически удвоение складов. Спрос на алюминий за пределами Китая сократился на 18% в 2009 г., по данным CRU.

КНР в настоящее время занимается строительством производственных мощностей с годовым производством 3 млн. т., часть из которых будет введена в эксплуатацию в 2011 г., сказал Ван. Производители алюминия увеличили затраты на производство с ноября, после того как правительство объявило о росте цен на электроэнергию, заявил Ван 19 ноября.

Цена на алюминий с поставкой через три месяца на торгах в Лондоне упала в пятницу на 0,4%, до $2,231 тыс. за тонну.