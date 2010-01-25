Амир Айсаутов назначен в СКМ директором по развитию

Директором по развитию горно-металлургического направления бизнеса компании СКМ назначен Амир АЙСАУТОВ.

Об этом сообщается в пресс-релизе СКМ, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, в новой должности А.АЙСАУТОВ будет представлять СКМ как акционера в наблюдательных советах горно-металлургических активов Группы. В зону его ответственности будут входить вопросы стратегии развития этого направления бизнеса, инвестиций, финансов и рисков.

По данным СКМ, до прихода в компанию А.АЙСАУТОВ c 2003 по 2008 год занимал должность старшего руководителя проектов в московском и эмиратском офисах международной консалтинговой компании McKinsey&Company. С августа 2008 по ноябрь 2009 года занимал позицию директора по стратегии и инвестициям управляющей компании Clever Management.

«СКМ придерживается принципа разумной диверсификации, однако горно-металлургическое направление по-прежнему является основой бизнеса Группы. Мы, как собственник металлургической компании мирового уровня, хорошо понимаем этот бизнес, его масштабы, существующие вызовы и возникающие возможности. Именно поэтому мы решили усилить команду компании СКМ и ввести новую позицию - директора по развитию горно-металлургического направления бизнеса, пригласив на нее Амира АЙСАУТОВА», - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора СКМ Олега ПОПОВА.

Справка УНИАН. Компания СКМ – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости. В Группу СКМ входят компании "Метинвест Холдинг", ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, "Сегодня Мультимедиа", ТРК "Украина", "ЭСТА Холдинг", "Украинский Ритейл" и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.