Экономист: рост реального ВВП Украины в 2010 году составит 5%

Рост реального ВВП Украины по итогам 2010 года составит 5%.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

При этом он оценивает спад реального ВВП по итогам 2009 года на уровне 13,5%, исходя из данных Национального банка по индексу производства базовых отраслей (ИПБО) экономики Украины.

Как отметил экономист, индекс НБУ является «квази-ВВП», который призван отражать общую экономическую тенденцию посредством агрегирования доступных данных по производству. Тем не менее, подчеркнул он, индекс НБУ не является альтернативным показателем ВВП, поскольку его методология и структура отличны от ВВП.

По мнению Алексей БЛИНОВА, достижение положительного показателя ИПБО в декабре 2009 года было связано преимущественно с сильным ростом показателей промышленности в годовом выражении, что, в свою очередь было, обусловлено эффектом низкой базы сравнения. Положительная динамика промышленного производства компенсировала отрицательные вклады строительства и розничной торговли в декабрьский показатель, считает экономист.

Как сообщал УНИАН, падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) экономики Украины по итогам 2009 года, согласно расчетам Департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ, составило 20,2%, а в декабре прошлого года зафиксирован рост на 0,4% по сравнению с декабрем 2008 года.