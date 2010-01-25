Порошенко: товарооборот между Украиной и РФ нужно увеличить

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО подчеркивает необходимость увеличения уровня товарооборота между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал журналистам после вручения ему новым послом России в Украине Михаилом ЗУРАБОВЫМ копий верительных грамот.

«У нас впереди большая рутинная работа, которая должна сделать так, чтобы наше торгово-экономическое сотрудничество вышло, по меньшей мере, на уровень 2008 года, когда у нас взаимный товарооборот составлял более 40 млрд. долларов», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, сегодня, в кризисных условиях, уровень товарооборота существенно сократился, и его увеличение является заданием для обеих стран.

Он также считает, что после выборов Президента Украины активно начнет работать Украинско-российская межгосударственная комиссия на уровне президентов.

Министр также уверен, что в будущем следует снять все барьеры во взаимной торговле товарами и услугами, что позволит в полной мере использовать возможности производственной кооперации между субъектами.

П.ПОРОШЕНКО также рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество в отрасли энергетики. «Я думаю, что новый толчок получит и культурно-гуманитарное сотрудничество, что позволит сблизить наши народы», - добавил он.

В свою очередь, М.ЗУРАБОВ отметил, что задание руководства обеих стран - развивать сотрудничество в разных отраслях. «Руководство Российской Федерации рассчитывает и уверено в том, что совместными усилиями нам удастся вывести отношения между Украиной и Россией на качественно новый уровень», - сказал М.ЗУРАБОВ.