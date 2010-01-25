«Азовмаш» заключил контракт с ММК им. Ильича

ОАО «Азовмаш» заключило с Мариупольским металлургическим комбинатом им. Ильича контракт на поставку конвертерного и доменного оборудования в текущем 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Азовмаша». Согласно сообщению, для доменного цеха комбината будут изготовлены засыпные аппараты диаметром 4,2; 4,7 и 5,4 метров. Машиностроители поставят также доменщикам шлаковоз. Для сталеплавильщиков будут изготовлены семь сталеразливочных ковшей.

В пресс-службе машиностроительного завода напомнили, что «Азовмаш» сегодня входит в пятерку мировых компаний по производству сталеплавильного и доменного оборудования.

Справка УНИАН. ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь, Донецкая область) осуществляет управление ведущими мировыми производителями и разработчиками грузовых вагонов и платформ, конвертерного, доменного, горнорудного, кранового оборудования, бронетехники, автотопливозапрвщиков и перевозчиков, заправочной космической техники: ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ОАО «Азовобщемаш», ОАО «"Головной специализированный конструкторско-технологический институт», ОАО «Мариупольский термический завод».

50% + 1 акция ОАО «Азовмаш» принадлежит ФГИУ, 50% - 1 — ЗАО «УПТК».