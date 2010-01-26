Чистая прибыль Apple выросла на 50%

Чистая прибыль американского производителя персональных компьютеров и телефонов Apple в завершившемся 26 декабря первом квартале текущего финансового года увеличилась на 50%, до 3,38 миллиарда долларов против 2,26 миллиарда долларов годом ранее, сообщается на официальном сайте компании в понедельник, сообщает РИА Новости.

Общая выручка компании за первый квартал текущего финансового года составила 15,68 миллиарда долларов, что на 32% выше аналогичного показателя за прошлый период в 11,88 миллиарда долларов.

В пресс-релизе отмечается, что одним из ключевых факторов успешных показателей Apple стали продажи в первом квартале смартфонов iPhone, объем которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 100% - до 8,7 миллиона штук, и персональных компьютеров Macintosh, которых было продано 3,6 миллиона, на 33% больше, чем годом ранее.

На сильные показатели компании не смогло повлиять снижение продаж проигрывателей iPod. С октября по декабрь 2009 года Apple продал 21 миллион таких устройств - на 8% меньше, чем годом ранее.

Отчет, который поднял акции компании более чем на 2%, обнародован за два дня до презентации в офисе Apple новых видов продукции, среди которой рынок ждет "компьютер-таблетку".

По итогам 2009 финансового года, который закончился 26 сентября, чистая прибыль американского производителя персональных компьютеров, телефонов и плееров Apple составила 5,7 миллиарда долларов против 4,8 миллиарда долларов годом ранее.