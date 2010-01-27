Русал подешевел на 2 млрд долл.

Акции алюминиевого гиганта Русал потеряли около 10 процентов на первых торгах в Азии и Европе после первичного размещения. Депрессия на фондовых рынках, гигантский долг компании и судебная тяжба ее основного акционера Олега Дерипаски толкают вниз котировки Русала, говорят участники рынка, сообщает Рейтер

Русал продал 229 инвесторам 10,64 процента акций на $2,24 миллиарда, из которых российская госкорпорация ВЭБ приобрела треть. Размещение прошло на бирже Гонконга по 10,8 гонконгского доллара за акцию, или 19,91 евро за GDS, а рыночная стоимость компании при IPO составила $21 миллиард.

С началом торгов в среду утром акции Русала потеряли 9 процентов к цене IPO на бирже Гонконга и более 11 процентов - в Париже.

К 12:39 мск они торговались на уровне 9.650 гонконгского доллара за акцию на торгах в Азии и 17,60 евро за GDS на торгах в Париже.

Дерипаска приехал в Гонконг выпить шампанского за дебют российской компании, подарил бирже 12-киллограмовую алюминиевую матрешку и в беседе с журналистами назвал падение акций объяснимым.

"Посмотрите, что происходит на рынках во всем мире", - сказал Дерипаска, объяснив неважный старт своей компании распродажей акций на ключевых биржах под давлением решения Китая обуздать бурный рост кредитования.

До начала торгов участники рынка полагали, что поддержка со стороны букраннеров и небольшой объем акций в свободном обращении удержат акции Русала от существенного снижения. Управляющий Tanrich Securities Джексон Вонг говорит, что ожидал даже худшего.

"Все не так плохо, учитывая проблемы компании. Сейчас акции пытаются нащупать уровень, на котором цена стабилизируется. Но я не рекомендую покупать эту бумагу, она слишком сложная для среднего инвестора с точки зрения оценки с учетом судебных исков", - сказал он, назвав интересным для покупки уровнем 9 гонконгских долларов за акцию.

В целом успешным с учетом ослабления рынков назвал размещение Русала аналитик Альфа-банка Максим Семеновых.