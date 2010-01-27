Кабмин одобрил законопроект о зонах приоритетного развития

Кабинет министров одобрил законопроект о создании и функционировании зон приоритетного развития (ЗПР) в регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что, согласно документу, инициатива по определению ЗПР отдается органам местного самоуправления, а статус территории утверждается правительством на срок до 10 лет. В ЗПР устанавливается специальная таможенная зона, и действует специальный таможенный режим.

Правительство определяет приоритетные направления развития ЗПР, а также перечень товаров, которые будут ввозиться в зону по специальным таможенным тарифам для реализации инвестпроектов.

«В специальной таможенной зоне будут реализовываться экспортоориентированные инвестиционные проекты исключительно производственного направления. Позитивом для инвесторов является то, что на территории таможенных зон предусмотрено введение специального режима перемещения товаров без уплаты ввозной пошлины и НДС: такие преференции соответствуют требованиям ВТО», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он также подчеркнул, что законом исключается возникновение недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке.

По словам министра, инвесторы в ЗПР будут освобождены от всех видов налогов согласно действующему законодательству Украины. «Инвестор также освобождается от уплаты налога на прибыль на десять лет с момента совершения первой экспортной операции», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что принятие данного законопроекта даст регионам больше возможностей для привлечения инвесторов.

Как сообщал УНИАН, 12 января т.г. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что за первый квартал текущего года правительство должно подписать соглашения о региональном развитии со всеми областями Украины.

«Я хотела бы, чтоб эта программа на базе соглашений по региональному развитию между каждой областью и правительством была подписана до 1 апреля 2010 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что финансирование этой программы должно быть предусмотрено в бюджете 2010 года.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для каждой области будут определены приоритетные направления развития. Вместе с тем, она подчеркнула, что в соглашениях о региональном развитии для каждой области необходимо будет определить несколько зон приоритетного развития.