Розничная торговля в Польше рекордно выросла

Розничная торговля в Польше, самой большой стране Восточной Европы, входящей в Евросоюз, в декабре 2009 года к ноябрю года выросла на рекордные 21,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления статистики Польши, торговля в декабре 2009 года к декабрю 2008 года выросла на 7,2%. При этом аналитики ожидали роста на 6,1%.

По данным статистики, в прошлом месяце больше всего увеличилась продажа одежды и обуви – на 16,8%.

Кроме того, увеличились продажи лекарств, косметики, топлива, продуктов питания и автомобилей.

В то же время поляки меньше покупали домашнюю технику и книги.

Эксперты отмечают, что большую роль в таком значительном росте продаж в декабре сыграла низкая база сравнения декабря 2008 года, когда большинство поляков отказались от покупок, ожидая ухудшения экономической ситуации из-за мирового кризиса.

Кроме того, в прошлом месяце граждане 38-миллионной Польши потратили на рождественские праздники более 8 млрд. долларов (по курсу 2,9 злотого за доллар), что на 20% больше показателя 2008 года.

Как сообщал УНИАН, польская экономика, несмотря на мировой кризис, разразившийся с новой силой в октябре 2008 года, в первые три квартала 2009 года продемонстрировала рост – на 0,8%, 1,1% и 1,7%, соответственно.