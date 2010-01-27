Кабмин разрешил проводить госзакупки у представителей производителей

Кабинет Министров Украины разрешил проводить государственные закупки не только у производителей продукции, но и у их представителей.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании правительства журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

«Мы приняли постановление, согласно которому госзакупки можно проводить у представителей производителей продукции, поскольку некоторые производители занимаются продажей продукции не напрямую, а через своих представителей», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Напомним, на сегодняшний день действует норма, позволяющая проводить государственные закупки лишь у производителей продукции.