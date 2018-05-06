Создание «Титана Украины»: цель отодвигается все дальше...

Конфликт между арендатором Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК) и Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК) - компанией OstChem Ukraine и Кабинетом министров обострился. Последний на прошлой неделе отказался продлевать договор аренды этих предприятий с «Крымским Титаном», 49% акций которого принадлежат компании OstChem Ukraine, а контрольный пакет находится у государства. Правительство всеми силами старается завершить вхождение ИГОКа и ВГМК в госхолдинг «Титан Украины», несмотря на судебные иски противной стороны…

OstChem Ukraine 20 января 2010 года разослала в СМИ релизы, в которых заявила о планах правительства провести силовой захват ИГОКа и ВГМК. В то же время, Минпромполитики 21 января провело на предприятиях выездное заседание, на котором пообещало усилить их охрану, в очередной раз обвинив «Крымский Титан» в незаконном использовании госимущества.

Если бы не президентские выборы, противостояние между Кабмином и OstChem Ukraine могло бы рассчитывать на “прайм-тайм”, а так оно осталось на втором плане. Да и для самой титановой отрасли данный конфликт, по большому счету, тоже не более, чем неприятный эпизод в бесконечной череде проблем. Намного важнее другое - станет ли Украина полноценным игроком на мировом рынке титана или так и будет его сырьевым придатком. Не менее важно понять и подоплеку внезапной правительственной «работоспособности» на отдельных активах - идет борьба за ЧТО-ТО или против КОГО-ТО. То ли действительно Кабмин во главе с Тимошенко хочет реанимировать отечественную титановую отрасль, подняв ее на новую ступень, то ли главная цель - насолить давнишнему политическому конкуренту - Фирташу, реально стоящему за всеми этими ГОКами...

Мы строили, строили и, наконец, дождались кризиса…

Идея создания титанового холдинга в Украине родилась еще в 1990-е годы, реальные попытки предпринимались Кабмином, начиная с 2002 года. То, что предпосылки для объединения отечественных предприятий титановой отрасли действительно существуют, подтверждает тот факт, что вне зависимости, какие политсилы формировали правительство, они, так или иначе, возвращались к вопросу создания титанового холдинга. Действительно, Украина входит в пятерку стран, являющихся производителями данной продукции, правда, по объемам наша страна находится в этом списке лишь на 5-м месте. По производству губчатого титана, или как его чаще называют титановой губки, Украина занимает 10% мирового рынка этого сырья. Но конечная продукция – титановый металлопрокат у нас не производится, а титановая губка - всего лишь полуфабрикат. Есть «Трубный Завод ВСМПО-Ависма», созданный на базе одного из цехов Никопольского южнотрубного завода. Как видно из названия, предприятие принадлежит российской корпорации ВСМПО Ависма. Здесь из российского сырья производятся бесшовные трубы из титановых сплавов, используемые в авиастроении и строительстве подводных лодок. В госсобственности, правда, остался Никопольский трубный завод, который специализируется на аналогичной продукции, но сегодня НТЗ находится в состоянии банкротства и о вхождении в создаваемый титановый холдинг речь не идет.

Между тем, не так давно в Украине начали производить титановые слитки, но пока в очень ограниченных объемах. Нынешнее правительство, в очередной раз пытаясь создать холдинг «Титан Украины», задекларировало цель - усиление позиций страны на мировом рынке. Но, как часто у нас бывает, опоздало, как минимум, на 5 лет. В 2005 году, когда резко начал расти спрос на такой прокат, используемый в авиакосмической отрасли, наличие в Украине титанового холдинга с замкнутым производственным циклом позволило бы побороться за приличный кусок мирового рынка. Но с началом кризиса в этой сфере началась стагнация, а цены на титановый прокат и сырье для его производства резко упали. Ряд международных проектов с высоким уровнем потребления титана, хотя и находятся в стадии реализации, но пересматриваются в сторону сокращения или же переносятся сроки их завершения. При этом старты новых «титаноемких» идей повсеместно откладываются. В первую очередь, речь идет об авиастроительной отрасли, в которой даже такие гиганты, как «Боинг» и «Эйрбас», были вынуждены отложить ввод в эксплуатацию новых авиалайнеров. Еще один крупный потребитель - атомная энергетика, в которой титан используется для производства теплообменников для АЭС, также пока не обеспечивает производителям приемлемого уровня сбыта продукции. Сложная ситуация на титановом рынке сохранится, по мнению аналитиков, и в 2010 году, а оживление стоит ожидать не ранее 2011-2012 годов.

Казалось бы, ничего особо страшного для создаваемого “Титана Украины” в этом нет. Украинский холдинг имеет все шансы подоспеть к восстановлению рынка, но тут возникает еще одна проблема – качество конечной продукции. Дело в том, что для выплавки из титановой губки слитков необходимо дорогостоящее оборудование и сложные технологии, только так можно достичь химической чистоты конечного продукта, которая обеспечивает требуемые прочностные характеристики. Ведущими производителями высококачественного титанового проката для авиационной промышленности и энергетики являются Россия, США и Япония. В последние годы к этой тройке присоединился Китай, который, хотя и наращивает год от года производство титана, но по его качеству еще очень сильно уступает лидерам. Однако, даже российский гигант ВСМПО-Ависма, занимающий около 25% мирового рынка титана, обеспокоен темпами китайской промышленности. В 2008 году КНР уже обошла Россию, став по объему крупнейшим на планете производителем данной продукции. Если же китайцы повысят качество до уровня северной соседки, то традиционным лидерам придется сильно поднапрячься, чтобы удержать свою долю. Китай уже захватил некоторые сегменты рынка, для которых качество не является столь критичным, как для авиакосмической отрасли. В частности, речь идет о спортивном инвентаре, к примеру, клюшках для гольфа, титановых деталях для автомобилей и катеров, медицинском оборудовании, бронежилетах и многом другом. Таким образом, к моменту выхода титанового рынка из кризиса конкуренция на нем окажется еще более жесткой, чем была ранее. Так что украинскому холдингу необходимо будет предложить либо высокое качество при умеренной цене, либо «китайские» цены при «умеренном» качестве. Ни того, ни другого сегодня в Украине нет, а есть лишь относительно востребованное сырье, производимое ИГОКом и ВГМК. Как известно, его большая часть (ильменитового концентрата) для производства титана российским ВСМПО-Ависма поступает с Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК.

Украинский титан – несовершенство технологий и энергозатратность

Как известно, Украина имеет собственную сырьевую базу и действующие предприятия по добыче титаносодержащих ильменитовых руд - Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат. Следующий передел производства представлен Государственной акционерной компанией “Титан” и ОАО «Сумыхимпром», которые производят двуокись титана, и, наконец, Казенное предприятие Запорожский титаномагниевый комбинат (ЗТМК), который специализируется на производстве губчатого титана. Более 80% продукции ЗТМК, в качестве полуфабриката для производства титанового проката, реализуется на внешних рынках. 25 февраля 2009 года Кабинет министров одобрил создание государственной холдинговой компании “Титан Украины”. Учредителем компании от имени государства выступает Министерство промышленной политики. В уставный фонд новосозданного открытого акционерного общества переданы государственные пакеты акций в размере 100%: ОАО «Сумыхимпром», ГАК «Титан», который осуществляет корпоративное управление 50%+1 акция ЗАО «Крымский титан» (арендует Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК), и Запорожского казенного титаномагниевого комбината после преобразования его в открытое акционерное общество. Все эти предприятия по инициативе правительства должны быть включены в холдинг «Титан Украины» с последующим созданием замкнутого производственного цикла, что на выходе будет давать титановый прокат.

Но прежде, чем переходить к прокату, в Украине следует наладить промышленное производство титановых слитков, которые и являются сырьем для проката. До последнего времени это производство было представлено частными компаниями «Антарес», «Фико» и Научно-производственным центром «Титан» при Институте электросварки имени Патона. Все предприятия используют схожие электронно-лучевые печи, разработанные в НПЦ «Титан». В 2008 году на ЗТМК было запущено опытное производство по выплавке собственных титановых слитков, так же основанное на разработанной в Украине технологии. Но как отмечали в Минпромполитики, пока на ЗТМК существует лишь опытное производство, которому трудно конкурировать с частными производителями – «Антарес» и «Фико». К тому же, по мнению экспертов, строительство еще одной печи на ЗТМК было не оправданно с экономической точки зрения, так как частные предприятия, располагающие аналогичными печами, не загружены заказами даже на 50%. Украинская электро-лучевая технология позволяет рассчитывать лишь на рынок «ширпотреба», о котором речь шла выше. Отечественная авиапромышленность закупает титановый прокат у российской ВСМПО-Ависма.

И еще один момент, спрос и цены на титановую губку с началом кризиса упали едва ли не вдвое. По данным Запорожской обладминистрации, за январь-сентябрь 2009 года ЗТМК произвел 5,2 тыс. тонн губчатого титана, что на 33% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Хотя итоги работы за прошлый год ЗТМК пока не оглашал, но вряд ли они приблизятся к 9,9 тыс. тонн, произведенным в 2008 году. К тому же объемы производства для государственного предприятия - далеко не объемы реализации.

Так, еще в конце 2008 года предприятие обратилось к правительству с просьбой приобрести в госрезерв 6 тыс. тонн титановой губки, что составляет около 70% годового производства предприятия. Это свидетельствует о том, что оно работало фактически на склад. К тому же у ЗТМК 100 млн. грн. долга перед “Запорожьеоблэнерго”, который был реструктуризирован при содействии Кабмина. С началом кризиса предприятие пыталось добиться от правительства дифференцированного тарифа на электроэнергию, который бы учитывал падение цен на титановую губку. Устаревшее оборудование ЗТМК является крайне энергозатратным и позволяет сохранять рентабельность производства только при относительно высоких ценах на продукцию на мировом рынке. Как только цена титановой губки упала, стоимость электроэнергии для ЗТМК стала слишком высокой. Как сообщил УНИАН осведомленный источник, несмотря на решение правительства о предоставлении дифтарифа комбинату, на конец января 2010 года он не начал действовать. Кроме того, по его данным, государство так и не выкупило у ЗТМК 6 тыс. тонн титановой губки, хотя решение Кабмина о выделении для этого 80 млн. грн. было принято еще в апреле 2009 года.

Таким образом, основными проблемами флагмана украинской титановой отрасли по-прежнему остаются долги за потребленную энергию и отсутствие стабильного госзаказа. И проблемы эти продолжают усугубляться. Как заявлял еще в ноябре 2009 года гендиректор ЗТМК Виталий Кучук, «если бы дифтариф был введен, то к третьему кварталу 2010 года предприятие начало работать с прибылью”. Из такого заявления и сегодняшней ситуации на предприятии можно сделать вывод - шансы завершить 2010 год без убытков у ЗТМК крайне низки.

На что остается рассчитывать?..

В целом ситуация с холдингом «Титан Украины» вырисовывается весьма сложная. С одной стороны, стагнирующий ЗТМК, с другой - затяжной конфликт с арендаторами ИГОКа и ВГМК. Предположим, Кабмин отстоит свою правоту в споре с OstChem Ukraine, переломит ситуацию на Запорожском титаномагниевом, изыскав средства в бюджете на поддержку предприятия. Но для эффективной работы холдинга потребуется от 1 до 2 миллиардов долларов инвестиций с периодом окупаемости, как минимум, в 5 лет. В первую очередь, инвестиции потребуются для модернизации производства на ЗТМК, так как понятно, что без этого низкая энергоэффективность не даст предприятию выйти из кризиса. Кроме того, деньги необходимы для расширения рудной базы на ИГОКе, а так же для модернизации производства на ВГМК и «Сумыхимпроме».

Совершенно ясно, что государство, которое не смогло найти средства даже для ЗТМК, не готово инвестировать в холдинг необходимые объемы. При этом вопрос акционирования государственных предприятий холдинга остается в подвешенном состоянии. Минпромполитики неоднократно отмечало, что одним из пунктов решения Кабинета министров по вопросу создания «Титана Украины» является четкая фиксация того факта, что ни в какие другие объединения акции госпредприятий, которые войдут в холдинг, не могут быть переданы. Одним из наиболее острых вопросов была так же возможная приватизация ЗТМК. В этой связи Президент Украины Виктор Ющенко в апреле 2009 года приостановил действие решения Кабмина о включении ЗТМК в состав “Титана Украины”. Правда, 13 октября п.г. он отменил это решение. Можно только представить, какие бурные дебаты развернутся вокруг продажи акций холдинга частным инвесторам. Вне зависимости от того, кто окажется при власти в Украине после 7 февраля, оппозиция будет блокировать приватизацию титановой отрасли, обвиняя Кабмин в лоббировании интересов тех или иных представителей частного бизнеса. То есть, снова встает вопрос времени, на протяжении которого участники холдинга будут оставаться один на один со своими проблемами. Тем не менее, только продажа какой-либо части акций холдинга, при сохранении контрольного пакета в госсобственности, позволит привлечь в него инвестиции.

В качестве наиболее вероятных зарубежных покупателей акций «Титана Украины» можно назвать все ту же российскую ВСМПО-Ависма или китайских производителей. Но и те, и другие заинтересованы, в первую очередь, в украинском ильменитовом концентрате как сырье для собственных предприятий. Ни китайцам, ни россиянам совершенно не нужен сильный конкурент на рынке, так что в роли инвесторов они выглядят не очень убедительно. Остаются отечественные финансово-промышленные группы, но с ними все тоже непросто, так как после разборок Кабмина с арендаторами ИГОКа и ВГМК любой «вкладчик» десять раз подумает, прежде чем ввязываться в такой проект. Разве что это будет какой-то конкретный инвестор, который давно договорился с государством о правилах вхождения в холдинг, по большому счету под этого инвестора и создаваемый. Но тогда о честном конкурсе по продаже акций «Титана Украины» не может быть и речи.

В результате, наиболее вероятной перспективой для предприятий холдинга остается сохранение их ориентации не на замкнутый цикл производства, а на продажу полуфабрикатов, которыми они торгуют и сегодня. При этом в наиболее выгодном положении из всех участников холдинга могут оказаться ГАК «Титан» и «Сумыхимпром». Эти предприятия производят диоксид титана, цены на который с января этого года резко повысились. Но эта продукция, мягко говоря, не совсем то, ради чего создается холдинг. Диоксид титана используется для производства лакокрасочных и целлюлозно-бумажных товаров, пластических масс, резины, строительных материалов, а также для производства шин.

В случае победы в споре с OstChem Ukraine, ГАК «Титан» как управляющая компания «Крымского титана», ИГОКа и ВГМК должна чувствовать себя неплохо, с одной стороны, поставки ильменитового концентрата россиянам, с другой - рынок диоксида титана на подъеме. Но зачем в таком случае объединять относительно успешные предприятия с откровенно «больными»? Хотя это старая украинская традиция - принудительно сгонять в государственные холдинги предприятия, для наиболее прибыльных из которых подобное новшество принесет лишь проблемы. Вспомните о попытках создания авиационного концерна…

В заключение можно сказать, что реализация стратегической задачи украинского титанового холдинга - создание замкнутого цикла производства высококачественного титанового проката в Украине - выглядит на сегодня весьма призрачной. В обозримом будущем наша авиапромышленность будет по-прежнему пользоваться российским титаном, а Украина останется поставщиком полуфабрикатов. В результате, задекларированные Кабмином идеи можно считать лишь красивой картинкой, для воплощения в жизнь которой отсутствуют реальные возможности. Либо, как это уже предполагалось в отношении Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМКа, - попыткой завернуть в красивую созидательную бумажку банальные разборки с политическими конкурентами…

Александр Неверов (для УНИАН)