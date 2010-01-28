Стив Джобс представил планшетный компьютер Apple

Глава корпорации Apple Стив Джобс вчера представил планшетный компьютер iPad, который ранее охарактеризовал как один из самых важных проектов в своей жизни, сообщает k2kapital.

Планшет занимает промежуточное положение между смартфоном и ноутбуком, компьютер оснащен большим сенсорным экраном и удобным интерфейсом. Устройство предназначено для чтения электронных книг, просмотра фото и видео, работы с электронной почтой, прослушивания музыки и веб-серфинга. iPad оборудован чипом A4 с тактовой частотой в 1 гигагерц. Толщина устройства составляет 1,2 сантиметра, а вес - 680 граммов. Продолжительность автономной работы планшета - 10 часов, в режиме ожидания - до месяца. Также в устройстве есть картографическое приложение. Кроме того, компьютер поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 2.1, а также 3G.

На планшете можно запускать все приложения, написанные для iPhone, экран игры, видео или любого другого приложения можно также растянуть на весь экран iPad. Кстати, в играх теперь благодаря поддержке OpenGLS графика стала более плавной. У компьютера есть акселерометр, а также встроенный электронный компас. Для подключения к другим устройствам может использоваться 30-контактный порт.

Как отметил Джобс, многозадачности в планшете нет. Устройство не поддерживает Flash.

Одновременно с анонсом планшета Apple выпустила новую версию SDK, которая позволяет разрабатывать приложения под экран iPad. Также специально для планшета было разработано приложение по покупке электронных книг - в нем отображается обложка книги, ее описание, а при чтении текста можно выбрать наиболее удобный для пользователя шрифт.

В продажу поступят модели с модулями флеш-памяти в 16, 32 и 64 гигабайта. Стоимость планшета в США составит от $499 за модель с 16 ГБ памяти, с 32 и 64 ГБ - $729 и $829 соответственно. Глобальные продажи iPad без 3G начнутся через 60 дней, ас поддержкой 3G - через 90 дней.