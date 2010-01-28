Россия экспортировала военной продукции на 7,4 млрд. долл.

Россия продала в 2009 году военную продукцию по линии Рособоронэкспорта на сумму 7,4 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости генеральный директор Рособоронэкспорта Анатолий Исайкин.

По сравнению с 2008 годом в 2009 году объемы экспорта военной продукции выросли на 10%. Порядка 50% экспорта составили поставки вооружения и военной техники для ВВС, сообщил гендиректор.

По его словам, Рособоронэкспорт демонстрирует устойчивую положительную динамику наращивания объемов экспорта продукции военного назначения на протяжении последних девяти лет.

"За 2001-2009 годы данный показатель увеличился более чем в 2,4 раза", - сказал Исайкин.