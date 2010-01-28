Россия экспортировала военной продукции на 7,4 млрд. долл.
10:47, 28 января 2010Промышленность
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Это на 10% больше 2008 г
Россия продала в 2009 году военную продукцию по линии Рособоронэкспорта на сумму 7,4 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости генеральный директор Рособоронэкспорта Анатолий Исайкин.
По сравнению с 2008 годом в 2009 году объемы экспорта военной продукции выросли на 10%. Порядка 50% экспорта составили поставки вооружения и военной техники для ВВС, сообщил гендиректор.
По его словам, Рособоронэкспорт демонстрирует устойчивую положительную динамику наращивания объемов экспорта продукции военного назначения на протяжении последних девяти лет.
"За 2001-2009 годы данный показатель увеличился более чем в 2,4 раза", - сказал Исайкин.
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