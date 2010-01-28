Ан-70 будет пользоваться спросом на рынках третьих стран

В случае налаживания серийного производства украинско-российского самолета Ан-70, он будет пользоваться спросом на рынках третьих стран.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Москве генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт» Анатолий ИСАЙКИН, отвечая на вопрос УНИАН.

«Если с этим самолетом (Ан-70 - УНИАН) будет все нормально обстоять, я имею ввиду дальнейшее строительство и кооперацию, он будет пользоваться спросом», - сказал А.ИСАЙКИН.

Он подчеркнул, что военно-транспортная авиация пользуется повышенным спросом на мировом рынке. «Ни одна серьезная армия не может обходиться без транспортной авиации подобного класса», - сказал он.

По его словам, боевые действия в Афганистане и Ираке показали, что существует дефицит такой авиации.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Ан-70 обеспечивает доставку практически всей номенклатуры армейского вооружения и военной техники общей массой 35-47 тонн на дальность 3000-5100 км, с крейсерской скоростью 700-750 км/г, воздушное десантирование личного состава и техники, в частности, моногрузов массой до 21 тонны с больших и малых высот, доставку 300 военнослужащих с личным оружием и эвакуацию 206 раненых и больных.

Максимальная дальность полета - 8000 км. В зависимости от способа применения и взлетной массы Ан-70 обеспечивает возможность эксплуатации как с бетонных взлетно-посадочных полос длиной 1550-1800 метров с невысокой прочностью покрытия, так и с грунтовых площадок длиной 600-700 метров с низкой прочностью почвы. В режиме короткого взлета и посадки при эксплуатации с грунтовых взлетно-посадочных полос длиной 600-700 метров Ан-70 обеспечивает перевозку 20 тонн груза на дальность до 3000 км.

Бортовые средства контроля и диагностики позволяют эксплуатировать самолет Ан-70 автономно на необорудованных аэродромах без использования каких-либо специальных наземных средств.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным соглашениям России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 годах. Уже с 2000 года Россия высказывала сомнения в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года на МАКС-2009. В октябре было заключено дополнительное соглашение на проплату первого транша 150 млн. руб. для окончания летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджет России заложено около 500 млн. руб.

Главными заказчиками самолета являются Министерства обороны России и Украины.