ВВП Польши в 2009 году вырос на 1,7%

Экономика Польши, вопреки прогнозам большинства международных финансовых институций, в кризисном 2009 году выросла на 1,7%, превысив ожидания как экспертов частных организаций, так и польских властей.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные Главного управления статистики Польши, которыми располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, экономика 38-миллионной Польши в прошлом году развивалась почти в три раза медленнее, чем в 2008 году, когда рост ВВП составил 5%. Несмотря на это, результат экономики Польши удивил экспертов, которые весной прогнозировали спад ВВП до 1,7%.

Польское правительство в июне прошлого года сократило свой прогноз роста ВВП до 0,2% с ранее ожидаемых 1,7-3,7%.

По данным Главного управления статистики, в прошлом году добавленная стоимость в промышленности снизилась на 1,1% после роста на 6,6% в 2008 году, а внутреннее потребление – на 0,9% после роста на 5,5% годом ранее.

Рост добавленной стоимости в строительстве в прошлом году сократился до 4,7% с 9,1% годом ранее, в секторе услуг – до 2,5% с 5,3% в 2008 году.

Общее потребление в прошлом году превысило уровень предыдущего года на 2%, а индивидуальное потребление – на 2,3% (в 2008 году рост составил 6,3% и 5,9% соответственно).

В прошлом году инвестиции в экономику Польши снизились на 0,3% после роста на 8,2% в 2008 году, а их соотношение к ВВП составило 21% по сравнению с 22,1% в 2008 году.

Опрошенные перед обнародованием этих данных аналитики ожидали роста польского ВВП на 1,3-1,7%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Польша впервые в истории вошла в шестерку крупнейших экономик Евросоюза благодаря росту ВВП на фоне снижения экономик других стран европейского сообщества.

Весной прошлого года МВФ и Еврокомиссия прогнозировали спад польской экономики из-за мирового финансового кризиса на 0,4 и 1,7% соответственно.

Среди международных финансовых институций только Всемирный банк прогнозировал рост на 0,5%. Некоторые частные экспертные организации прогнозировали более 1% роста.

В 2008 году рост польского ВВП замедлился до 5% с 6,5% в 2007 году.