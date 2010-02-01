Спад ВВП в России составил 7,9%

В России спад ВВП в 2009 году, по предварительной оценке, составил 7,9%. Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе государственной статистики РФ.

«Объем ВВП России за 2009 год, по предварительной оценке, составил в текущих ценах 39,016 триллиона рублей. Его реальный объем относительно 2008 года составил 92,1%. Индекс-дефлятор ВВП за 2009 год по отношению к ценам 2008 года составил 102,7%», - сообщает Росстат.

Отмечается, что наибольший спад экономической деятельности в 2009 году отмечен Росстатом в такой сфере, как предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, где падение реального объема ВВП и валовой добавленной стоимости составило 18,3%. На втором месте по темпам падения в прошлом году было строительство - 16,4% против роста в 2008 году на 11,9%. На третьем месте по темпам спада стоит ресторанно-гостиничная сфера - 15,4% (в 2008 году - рост 10,7%).

При этом в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и обязательного социального обеспечения наблюдался рост на уровне примерно 2008 года - 3,2% (в 2008 году - 3%). Также небольшой рост был отмечен в здравоохранении и предоставлении социальных услуг - 0,6% (в 2008 году рост был нулевым).

В 2008 году рост ВВП РФ составил 5,6%.