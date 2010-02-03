Ющенко требует от Тимошенко решить проблемы внешней торговли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем письме к премьер-министру повторно акцентирует внимание правительства на необходимости решения проблемных вопросов в сфере внешней торговли, в частности – на обеспечении благоприятных условий для доступа украинских товаропроизводителей на внешние рынки сбыта и защите их интересов на внутреннем рынке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Озабоченность главы государства вызвана, в частности, резким ростом количества антидемпинговых расследований в отношении украинских товаропроизводителей – на протяжении 2008-2009 годов их количество возросло больше чем в 7 раз по сравнению с 2007 годом. Кроме этого, в письме подвергается сомнению информация правительства о том, что на протяжении 2006-2009 годов удалось достичь позитивных результатов в вопросах прекращения антидемпинговых, специальных защитных и антисубсидиционных расследований без применения ограничительных мер по украинской продукции, поскольку анализ этих процессов свидетельствует, что подавляющее большинство их состоялось не благодаря принятым правительством мерам, а из-за процедурных и других финансово-экономических факторов в странах, где потребляется украинская продукция. В качестве примера Президент Украины привел антидемпинговое расследование по импорту в Европейский Союз некоторых видов труб из Беларуси, Турции и Украины, которое было прекращено в сентябре прошлого года в связи с отказом европейских производителей трубной продукции от жалобы о проведении расследования в отношении выше упомянутых аналогов – таким образом, этот результат нельзя считать достижением правительства Украины.

Глава государства также отметил, что не может считаться решенным вопрос доступа на российский рынок украинской трубной продукции. В соответствии с подписанным Протоколом между Министерством экономики Украины и Министерством экономического развития Российской Федерации на І квартал 2010 года квота на импорт в РФ украинских труб составляет 55 тыс. тонн, что почти вдвое меньше объемов поставок, которые осуществлялись на протяжении 2005-2009 годов, и в четыре раза меньше, чем традиционные объемы поставок на российский рынок украинских труб (например, в 2003 году эти поставки составляли 720 тыс. тонн на сумму 600 млн. дол.). Не урегулирован и ранее поставленный Президентом Украины перед премьер-министром вопрос о первоочередном обеспечении поставок в РФ украинских нержавеющих труб, которые принадлежат к категории товаров с высокой добавочной стоимостью.

В.ЮЩЕНКО также отмечает, что кажется непонятным, почему с решением вопроса присутствия украинской трубной продукции на российском рынке правительство связало временную отмену ограничений по импорту в Украину российской химической продукции, нанося таким образом ущерб украинским производителям аналогичных товаров.

Как известно, 13 января 2010 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение об остановке с 1 февраля 2010 года сроком на 3 месяца действия антидемпинговых мер по импорту в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации.

По убеждению Виктора Ющенко, такое «квазипакетное» решение вопроса защиты интересов отечественных товаропроизводителей недопустимо, поскольку противоречит положением антидемпингового законодательства Украины. Президент Украины также подчеркнул, что указанное решение принято без проведения надлежащих экономических расчетов на предмет его влияния на отечественную химическую промышленность, которая на сегодняшний день, учитывая высокую цену на газ, находится в трудном положении, в результате чего искусственно создаются предпосылки для возникновения конфликта интересов между разными отраслями украинской экономики.

Президент Украины обращается к премьер-министру с требованием принять действенные меры по урегулированию вопроса сохранения присутствия украинской продукции на внешних рынках, особенно ее составляющей с высокой добавочной стоимостью, а также проводить системную целеустремленную работу по защите внутреннего рынка Украины от недобросовестного импорта в полном соответствии с механизмами антидемпингового законодательства Украины и правилами, определенными Всемирной организации торговли. При этом глава государства отметил, что без принятия системных мер устранить негативное влияние недобросовестного импорта на финансово-экономическое положение отечественных товаропроизводителей, а следовательно, успешно вывести экономику государства из кризисного состояния, будет очень тяжело.