Показатели Panasonic Co. в 2009 году хуже, чем в 2008-ом

Гигант японской и мировой электроники Panasonic Co. закончил 2009 календарный год с худшими показателями, чем 2008 г. Об этом говорится в официальном отчете компании, полученном сегодня ИТАР-ТАСС.

Общий объем продаж Panasonic за апрель-декабрь 2009 г составил 5,22 трлн иен /58 млрд долл./, что на 16% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Продажи на внутреннем рынке упали на 11%, на внешних рынках - на 21%.

Прибыль компании от операций за указанный период сократилась почти вдвое - до 130 млрд иен /1,45 млрд долл./. Причиной этого в отчете названы общее падение спроса и цен, особенно во втором и третьем кварталах прошедшего года.

Некоторые основания для оптимизма дают результаты последнего квартала /октябрь-декабрь/. По сравнению с соответствующим периодом 2008 г объем продаж на внешних рынках за это время вырос на 3%, хотя на внутрияпонском упал на 2%. Всего Panasonic выручил 1,887 трлн иен /около 21 млрд долл./, что на 6,7 млрд иен /74,5 млн долл./ больше, чем годом раньше.

Компания планирует завершить 2009 финансовый год, который заканчивается 31 марта, с общим объемом продаж 7,35 трлн иен /82,7 млрд долл./ и прибылью от операций 150 млрд иен /около 1,7 млрд долл./. Это превышает сделанный ранее предварительный прогноз, который составлял соответственно 7 трлн иен /77,8 млрд долл./ и 120 млрд иен /более 1,3 млрд долл./.