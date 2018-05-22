Где мой "серый" пистолет, или Как легально вооружиться запрещенным травматиком…

Прошел ровно год с тех пор, как украинцев пообещали наделить правом вооружаться травматическими пистолетами и закрепить все нюансы в законе. Тогдашний глава МВД Юрий Луценко лично заявил об этом в декабре 2008 года. Тогда, на пике ожиданий ухудшения криминогенной обстановки в условиях кризиса, легализация «ризинострела» рассматривалась как вынужденная мера и была с пониманием воспринята в обществе. Но год прошел, а для рядового украинца покупка «не смертельного» пистолета остается вне закона. Не оправдались, правда, и прогнозы относительно возврата к «лихим 90-м». Видимо поэтому тема легализации травматического оружия потеряла актуальность и была благополучно забыта. Вспомнить о ней заставила попытка ограбления ювелирного отдела одного из киевских магазинов, совершенная с использованием «резинострела» 3 февраля уже нынешнего года. Этот случай лишний раз подтвердил, что криминальные элементы уже давно взяли на вооружение травматики как более доступное, в сравнении с огнестрельным, и менее «тяжелое» с точки зрения уголовного наказания, оружие. Более того, по данным экспертов, в Украине только легально зарегистрированных «резинострелов» насчитывается около 200 тыс. штук. Так может и разрешать уже ничего не нужно – все, кто хотел вооружиться, нашли способ «легализоваться»?

Не смертельно, но опасный

О травматическом оружии написано много, в большинстве публикаций присутствует мысль, что травматики очень далеки от идеального средства самообороны. Тем не менее, за без малого 20 лет, прошедших с тех пор, как в Украине разрешена продажа газовых баллончиков и пистолетов, многие на собственном опыте убедились в крайне низкой эффективности этих устройств в экстремальных ситуациях. Альтернативой «резинострелу» можно было бы назвать американский «Taser», являющийся по сути дистанционным электрошокером, но в Украине пока и обычные электрошоки не законны (не запрещены, но и не разрешены). Зайдя на любой форум или блог, на которых тусуются «крутые самооборонщики», вы практически сразу наткнетесь на рекомендации использовать в целях самообороны различные виды колюще-режущего оружия. При этом вам авторитетно заявят, что «резиноплюи» - полный отстой, а вот нож или кастет действительно выручат в уличной схватке. Но применение для защиты себя или своих близких холодного оружия или «ударных инструментов» наподобие бейсбольной биты абсолютно нерегламентированно законом. Использование подручных средств зачастую ведет к превышению пределов самозащиты, а, соответственно, к уголовной ответственности. Так что травматические пистолеты, или как их еще иногда стыдливо называют чиновники МВД - устройства для отстрела резиновых пуль, пока остаются вне конкуренции в качестве средств активной самообороны. Они оставляют шанс физически неподготовленному человеку, ставшему объектом агрессии, выйти из переделки с минимальными потерями, в том числе и с законодательной точки зрения.

*** По данным Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД Украины, согласно стандарту СОУ 78-19-0012007, в Украине сертификацию прошли травматические пистолеты «Форт-12Т» и «Форт-17Т». В случае разрешения легального оборота травматического оружия в Украине, любой гражданин нашей страны, достигший 18 лет, прошедший медицинскую комиссию и получивший разрешение в милиции, сможет выбирать из этих двух моделей.

Между тем, на сегодня в Украине существует около десятка частных предприятий, производящих травматическое оружие. В случае легализации травматиков у них есть все шансы сертифицировать свою продукцию для широкой продажи. В практическом применении травматических пистолетов есть масса нюансов. В первую очередь, законодательные ограничения, призванные свести к минимуму возможность нанесения выстрелом тяжелого ранения. Любой гражданин нашей страны, прежде чем получить право на ношение травматического оружия, обязан пройти соответствующий инструктаж в МВД. К тому же, эффективность «резинострела» во многом зависит от используемого в нем боеприпаса. И очень важно, чтобы госчиновники, склонные к излишней перестраховке, не перестарались со снижением мощности патронов для травматического оружия. Конечно, эта проблема становится актуальной только после разрешения продажи травматиков рядовым гражданам. Те, кому интересна данная тема, могут подробнее ознакомиться с вопросом в статье “Кто и чем вооружит украинцев...”. Сейчас более интересен другой аспект - широкое распространение травматиков в «ограниченных» кругах, для которых они уже разрешены…

Если очень хочется, но нельзя, то немножко можно

Вернемся в февраль прошлого года. Тогда Министерство юстиции выступило против разрешения гражданам свободно приобретать травматическое оружие. На проработке в Минюсте находился проект постановления Кабмина, разработанный Министерством внутренних дел, которым предлагалось ввести в обращение новый вид средств самообороны - газовые пистолеты, револьверы с возможностью стрельбы патронами, снаряженными эластичными снарядами не смертельного действия.

По результатам правовой экспертизы, Минюст вернул этот документ в МВД как несоответствующий Конституции. Проще говоря, в Минюсте убеждены, что разрешение на продажу травматиков в Украине должно быть прописано в соответствующем законе, а не правительственном постановлении.

Интересно, что законопроект «Об обращении оружия невоенного назначения» (№ 2105), разработанный в МВД, был зарегистрирован в Верховной Раде еще 9 февраля 2009 года. Прошел год, а депутаты так и не нашли времени, чтобы разобраться с ним. Приближение президентских выборов задвинуло эту тему далеко на задний план.

Основным документом, регламентирующим оборот травматического оружия в стране, на сегодня является Приказ МВД Украины N379ДСК от 13 июня 2000 года. Согласно ему, право на приобретение «резинострелов» имеют работники суда, сотрудники правоохранительных органов и их близкие родственники, а также лица, принимающие участие в уголовном судопроизводстве, журналисты и внештатные журналисты, народные депутаты, члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащие, кроме тех, кто проходит срочную военную службу, государственные служащие, имеющие категории и ранги.

Сразу оговорюсь относительно журналистов. Хотя мы и получили право на приобретение травматиков почти 10 лет назад, но из моих знакомых, реально работающих в СМИ, ни один не воспользовался им, включая меня самого. Видимо, журналистам в экстремальных ситуациях привычнее «задавить базаром» супостата, чем выстрелить в него, пусть даже резиновой пулей. А если без шуток, то за последние годы в СМИ, особенно региональных, появилась масса внештатников, в жизни не державших в руках диктофон, зато очень стремившихся заполучить журналистское удостоверение, а с ним и легальный «резинострел». Но их все же несопоставимо меньше, чем «дальних родственников» сотрудников МВД, членов рыбоохранных и лесоохранных структур, общественных формирований и т.д. Подавляющее большинство из этих людей вполне законопослушные граждане, просто позаботившиеся повышением личной безопасности. Но таких, с позволения сказать, «народных дружинников», до неприличия много.

Как отметил исполнительный директор Всеукраинского объединения оружейников Владимир Михалев, по оценкам отечественных производителей, рынок травматиков в Украине после разрешения их свободной продажи мог бы составить 150-200 тыс. штук за первые несколько лет. Создается впечатление, что спрос уже удовлетворен (примерно такое количество сейчас находится на руках) и разрешение «резинострелов» станет, по сути, символическим актом.

Тем не менее, В.Михалев считает, что «в первые годы после разрешения рынок травматических пистолетов будет достаточно активным».

Что касается законодательного аспекта, то, по словам В.Михалева, Закон «Об обращении оружия невоенного назначения» (№ 2105) стоит в планах следующей сессии Верховной Рады. «Он был и в планах прошлой сессии, но очередь до него так и не дошла. Но от решения этого вопроса Рада пока не отказалась, так что в этом году можно надеяться. Вряд ли какая-то фракция будет возражать», - предположил эксперт.

Нам остается только надеяться, что депутаты восстановят справедливость в отношении тех украинцев, которые хотели бы приобрести средство активной самообороны, но не готовы использовать для этого различные коррупционные схемы…

При этом нужно помнить, что любой криминальный элемент располагает кучей вариантов, чтобы заполучить в руки травматический пистолет. К примеру, стартовый Zoraki 925 турецкого производства довольно несложно переделать в травматический. Данный пистолет абсолютно свободно продается в Украине, к тому же он обладает возможностью полной автоматической стрельбы.

По большому счету, разрешение травматиков в Украине на сегодняшнем этапе, скорее, сводится к закрытию «серых» схем получения допуска к их приобретению. Де-факто травматические пистолеты уже стали доступными, дело только за де-юре.

P.S. На прошлой неделе Президент России Дмитрий Медведев поручил главе МВД Рашиду Нургалиеву разработать новый ужесточенный регламент приобретения и использования травматического оружия, которое разрешено к продаже в РФ. Аргумент - в стране участились преступления с применением травматического оружия. «Продается оружие кому угодно: лицам, которые имеют судимость, уже привлечены к уголовной ответственности, лицам, которые имеют психические отклонения", - констатировал Д.Медведев.

Российские апологеты травматического оружия считают, что Президент несколько перегнул палку, так как в РФ и так достаточно жесткие требования к желающим приобрести травматик. Но, как известно, в России принято выполнять распоряжение главы государства оперативно и старательно, что может привести к серьезным ограничениям продаж травматического оружия, вплоть до его полного запрета.

Казалось бы, какое нам дело до северной соседки и ее проблем. Но нельзя забывать о том, что в Украине многое делается с оглядкой на РФ. И российский прецедент может сподвигнуть наших депутатов на отклонение законопроекта о разрешении травматического оружия.

К тому же дело не только в этом. Так, казенное предприятие Форт не первый год успешно продвигает свою продукцию на российском рынке. С 2006 года на Климовском специализированном патронном заводе из украинских комплектующих собираются несколько моделей травматических пистолетов «Хорхе», которые являются точной копией Форта-12 и Форта-17. В РФ этот пистолет заслужил популярность за свое качество и является одним из лидеров продаж. С 2009 года российским предприятием Техноармз выпускаются пистолеты Гроза, которые так же являются аналогами Форта-12, 14 и 17. Комплектующие для них производятся тоже в Украине. Так что народным депутатам стоит вспомнить - казенному предприятию «Форт» необходимо обеспечить «запасной аэродром» в виде расширения внутреннего рынка «резинострелов». Хотя, лоббирование интересов госпредприятий не в чести у наших депутатов, но иногда можно сделать исключение, особенно если это позволит законопослушным украинцам защитить себя от давно вооружившихся преступников…

Петр Черных (УНИАН)