Королевская: НДС стимулирует экспорт сырья

Налог на добавленную стоимость стимулирует сырьевой экспорт и ослабляет интерес к созданию конечного продукта внутри страны.

Об этом в интервью изданию «Экономическая правда» заявила народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Продукт с максимальной добавленной стоимостью, продаваемый на внутреннем рынке, не получает поддержки со стороны государства, а стимулируется сырьевой продукт, который экспортируется, что делает нас сырьевым придатком», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В качестве примера она напомнила, что в Украине производят холодильники и автомобили, но не производят металл для них. Причиной такой ситуации Н.КОРОЛЕВСКАЯ назвала несовершенство налогового законодательства, поощряющего сырьевой экспорт. «НДС, по большому счету, находится в тени, и есть много возможностей, не уплатив его, забрать деньги из бюджета. Если взять баланс по металлургам, то они не заплатили и десятой доли того, что получили не по своей вине, а через контрагентов», - заявила глава комитета промполитики.

По ее мнению, необходимо изменить сами функции НДС. «Это должен быть либо налог с конечного потребителя, либо налог с оборота», - резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.