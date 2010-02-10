ММК им. Ильича получил 255,9 млн. грн. убытка
По итогам 2009 года
По итогам 2009 года чистый убыток ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» составил 255 млн. 940 тыс. грн. против 1 млрд. 362 млн. 139 тыс. грн. чистой прибыли в 2008 году.
Об этом сообщается в переданном УНИАН финансовом отчете предприятия, прилагаемом к объявлению о собрании акционеров комбината, запланированном на 31 марта 2010 года.
Согласно отчету, дебиторская задолженность предприятия за 2009 год составила 1 млрд. 939 млн. грн., что на 11,9%, или 262 млн. 989 тыс. грн., меньше, чем по итогам 2008 года.
В повестку дня собрания акционеров ММК им. Ильича, в частности, внесены пункты о переизбрании наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа предприятия. Кроме того, на собрании планируется рассмотреть вопрос о ликвидации обособленных структурных подразделений ММК им. Ильича.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года ММК им. Ильича произвел 3,079 млн. тонн готового проката, что на 28%, или 1,197 млн. тонн, меньше, чем в 2008 году, а также выплавил 3,609 млн. тонн чугуна, что на 19,6%, или 883 тыс. тонн, меньше аналогичного показателя 2008 года.
Также в 2009 году ММК им. Ильича произвел 4,286 млн. тонн стали, что на 23,3%, или 1,308 млн. тонн, меньше, чем годом ранее, и 8,061 млн. тонн агломерата, что на 29,2%, или 3,325 млн. тонн, меньше, чем в 2008 году.
Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла, специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.
90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.