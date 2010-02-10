ММК им. Ильича получил 255,9 млн. грн. убытка

По итогам 2009 года чистый убыток ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» составил 255 млн. 940 тыс. грн. против 1 млрд. 362 млн. 139 тыс. грн. чистой прибыли в 2008 году.

Об этом сообщается в переданном УНИАН финансовом отчете предприятия, прилагаемом к объявлению о собрании акционеров комбината, запланированном на 31 марта 2010 года.

Согласно отчету, дебиторская задолженность предприятия за 2009 год составила 1 млрд. 939 млн. грн., что на 11,9%, или 262 млн. 989 тыс. грн., меньше, чем по итогам 2008 года.

В повестку дня собрания акционеров ММК им. Ильича, в частности, внесены пункты о переизбрании наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа предприятия. Кроме того, на собрании планируется рассмотреть вопрос о ликвидации обособленных структурных подразделений ММК им. Ильича.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года ММК им. Ильича произвел 3,079 млн. тонн готового проката, что на 28%, или 1,197 млн. тонн, меньше, чем в 2008 году, а также выплавил 3,609 млн. тонн чугуна, что на 19,6%, или 883 тыс. тонн, меньше аналогичного показателя 2008 года.

Также в 2009 году ММК им. Ильича произвел 4,286 млн. тонн стали, что на 23,3%, или 1,308 млн. тонн, меньше, чем годом ранее, и 8,061 млн. тонн агломерата, что на 29,2%, или 3,325 млн. тонн, меньше, чем в 2008 году.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла, специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.