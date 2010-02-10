Минпромполитики намерен продлить льготы для ГМК

Министерство промышленной политики рассматривает возможность продления действия постановления Кабинета министров Украины №925, предусматривающего льготы для предприятий горно-металлургического комплекса, на второй квартал 2010 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра промполитики Сергей ГРИЩЕНКО в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

«С учетом достаточно тяжелой экономической ситуации на металлургических предприятиях я готов убедить министра в целесообразности продления, по крайней мере на второй квартал, действия этого распоряжения», - сказал С. ГРИЩЕНКО.

Справка УНИАН. Согласно правительственному постановлению №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе», НКРЭ было рекомендовано с 1 ноября и до конца 2008 года ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК и химпрома. Постановлением также были введены льготные тарифы на природный газ и скидки на перевозку грузов железными дорогами для предприятий этих отраслей.

Действие норм постановления №925 в 2008-2009 годах ежеквартально продлевалось новыми правительственными постановлениями и также было продлено на первый квартал 2010 года.