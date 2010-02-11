«АрселорМиттал Кривой Рог» увеличил производство готового проката

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам января 2010 г. произвело 448 тыс. тонн готового проката, что на 111 тыс. тонн, или на 32,9% больше, чем за январь 2009 г.

Об этом УНИАН сообщил источник, приближенный к Министерству промышленной политики Украины.

По данным источника, в январе т. г. комбинат выплавил 534 тыс. тонн стали, что на 237 тыс. тонн, или на 79,8% больше, чем по результатам января 2009 г.

За отчетный период «АрселорМиттал Кривой Рог» произвел 465 тыс. тонн чугуна, что на 183 тыс. тонн, или на 65%, больше показателя за январь 2009 г.

К 1 февраля 2010 г. меткомбинат произвел 851 тыс. тонн агломерата, что на 298 тыс. тонн (на 53,8%) больше, чем в январе 2009 г.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

В 2009 г. «АрселорМиттал Кривой Рог» сократил производство основных видов продукции на 17,2-21,6%.