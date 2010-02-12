Украинские метпредприятия получили 6,3 млрд. грн. убытков
15:54, 12 февраля 2010Промышленность
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По итогам прошлого года
Согласно предварительным данным, по итогам 2009 года украинские металлургические предприятия получили 6,3 млрд. грн. убытков (финансовый результат до налогообложения).
Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».
По данным источника, отрицательная рентабельность метпредприятий составила -4,5%.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2008 года украинские металлурги получили положительный финансовый результат до налогообложения в объеме 8,6 млрд. грн. при положительной рентабельности предприятий отрасли +10%.
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