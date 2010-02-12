Украинские метпредприятия получили 6,3 млрд. грн. убытков

Согласно предварительным данным, по итогам 2009 года украинские металлургические предприятия получили 6,3 млрд. грн. убытков (финансовый результат до налогообложения).

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным источника, отрицательная рентабельность метпредприятий составила -4,5%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2008 года украинские металлурги получили положительный финансовый результат до налогообложения в объеме 8,6 млрд. грн. при положительной рентабельности предприятий отрасли +10%.