Украина уменьшила экспорт давальческого сырья

Украина в 2009 году экспортировала давальческого сырья на сумму 41,2 млн. долл. США, что на 41,3% меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в 2009 г. в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 46,8 млн. долл., что на 35,5% меньше, чем в 2008 году.

Также в Госкомстате сообщили, что за отчетный период в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 705,4 млн. долл., что на 31,8% меньше, чем в 2008 году. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, по итогам 2009 г. составил 2 млрд. 788,8 млн. долл., что на 30,8% меньше, чем в 2008 году.