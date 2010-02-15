Падение ВВП Украины замедлилось с 15,9% до 7%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 7% против 15,9% в III квартале 2009 г.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

«ВВП Украины за ІV квартал 2009 года в постоянных ценах 2007 года по сравнению с аналогичным кварталом 2008 года составлял 93%», - сообщается на сайте Госкомстата.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2010 года Государственный комитет статистики Украины подтвердил обнародованные в ноябре 2009 года предварительные данные о падении валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на уровне 15,9% против 17,8% во втором квартале 2009 г.

По данным Госкомстата, номинальный ВВП за третий квартал 2009 года составил 250,614 млрд. грн. Дефлятор в третьем квартале был равен 8% против 7,8% во втором квартале.

Справка УНИАН. Падение ВВП Украины в первом квартале 2009 года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во втором квартале – 17,8%.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%. Рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 7,6%.