Розничный товарооборот предприятий в Украине снизился

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе 2010 года уменьшился на 5,5% по сравнению с январем 2008 года и составил 17 млрд. 458,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января зафиксировано во всех областях Украины.

При этом наибольшее снижение отмечено в Николаевской области – на 9,9%, до 329,8 млн. грн., Ривненской – на 9,8%, до 284,7 млн. грн., Сумской и Винницкой областях – на 9,7% – до 241,5 млн. грн. и 325,9 млн. грн. соответственно, а также в Одесской обл. – на 9,6% – до 1 млрд. 049 млн. грн. и в Киеве – на 9,4%, до 3 млрд. 323,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины в 2009 году уменьшился на 20,6% по сравнению с 2008 годом – до 229 млрд. 855,1 млн. грн.