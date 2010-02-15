Спад ВВП замедлился из-за низкой базы сравнения

Замедление спада валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в IV квартале 2009 года до 7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года обусловлено низкой базой сравнения.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала эксперт Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) Александра БЕТЛИЙ.

«Это замедление в четвертом квартале обусловлено именно базой сравнения, потому что база прошлого года очень низкая. Инвестиции и экспорт упали как раз в четвертом квартале против третьего, и упали очень сильно, – это со стороны спроса. А со стороны предложения тогда пошла очень сильно вниз промышленность, которая нам сейчас дала плюс», – отметила А.БЕТЛИЙ.

Также она сообщила, что ИЭИПК в конце января улучшил прогноз спада ВВП по итогам 2009 года с 15% до 13,5-14%.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП Украины в IV квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 7% против 15,9% в III квартале 2009 года.

В начале января 2010 года Госкомстат подтвердил обнародованные в ноябре 2009 года предварительные данные о падении ВВП Украины в третьем квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на уровне 15,9% против 17,8% во втором квартале т.г.

По данным Госкомстата, номинальный ВВП за третий квартал 2009 года составил 250,614 млрд. грн. Дефлятор в третьем квартале был равен 8% против 7,8% во втором квартале.

Справка УНИАН. Падение ВВП Украины в первом квартале 2009 года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во втором квартале – 17,8%.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%. Рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 7,6%.