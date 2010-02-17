В Украине в январе рост промпроизводства составил 11,8%

В Украине рост промышленного производства в январе т.г. против января 2009 г. составил 11,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины (указывается, что в будущем возможно уточнение обнародованных данных).

По данным Госкомстата, в январе, по сравнению с декабрем, спад промпроизводства составил 12,5%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в январе против января 2009 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 6,5% (в январе 2010 года к декабрю 2009 г. – спад 5,7%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 33,7% (спад 6,7%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 6,6% (спад 4,9%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в январе, по сравнению с январем-2009, составил 13,2% (спад 18,5%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 2% (спад 25,3%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 4,7% (спад 25,2%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 7% (спад 25,1%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 3,1% (спад 25,6%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в январе против января-2009 составил 1,6% (спад 36,6%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 1,1% (спад 28,1%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 0,9% (спад 9,7%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 29,5% (спад 20,4%), в том числе, в химическом производстве – 31% (спад 16%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 22,9% (спад 35,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 11,1% (спад 36,7%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в январе, по сравнению с январем 2009 года, рост производства составил 26,6% (спад 5,4%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 22,3% (спад 22,6%), в частности, в производстве машин и оборудования – 18,1% (спад 17,7%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 8,8% (спад 33,9%), в производстве транспортного оборудования – 35,3% (спад 19,4%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 13,5% (рост 3,5%).

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в декабре 2009 года, по сравнению с декабрем 2008 года, составил 7,4%.

В январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 21,9%. В декабре против ноября 2009 г. зафиксирован рост на уровне 2,6%.

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года составил 33,8%.

В январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокое снижение годового промпроизводства в независимой Украине было зафиксировано в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.