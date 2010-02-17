В апреле в Киеве пройдет выставка аутентичных ретро-автомобилей

С 16 по 18 апреля 2010 года в выставочном центре «АККО Интернешнл» в Киеве пройдет выставка Retro & Exotica Motor Show, на которой будут экспонироваться эксклюзивные автомобили XXI века – Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, Jaguar, Ferrari, Aston Martin, а также автомобили прошлого столетия – BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Willys, Opel, Pontiac, Ford, ЗиС. Об этом УНИАН сообщили в компании "Retro & Exotica Motor Show".

По словам директора выставки Натальи Хоревой, «на выставке будет представлено более 100 исключительно аутентичных автомобилей, отреставрированных по всем правилам профессиональными реставраторами и коллекционерами». Общая стоимость экспонатов составит около 5 млн. долл.

Помимо ретро-автомобилей гостям шоу будут представлены антикварные предметы, модные аксессуары, новинки парфюмерных брендов, состоится показ модных коллекций одежды от дизайнеров Михаила Воронина и Татьяны Иващенко и др.